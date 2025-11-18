Escocia da la campanada y Austria, Bélgica y Suiza cumplen

Austria, Escocia, Bélgica y Suiza, además de España, son las últimas selecciones europeas en sellar su pasaporte hacia la Copa del Mundo 2026. Los austriacos jugaron con fuego ante una enorme Bosnia-Herzegovina y tanto los Diablos Rojos como los helvéticos solventaron sus respectivas papeletas sin dificultad alguna. La gran protagonista de la noche fue una Escocia que, prácticamente sobre la bocina, mandó a Dinamarca a la repesca y se metió en un Mundial 28 años después.

Escocia, 28 años después

El golazo de chilena de McTominay en los primeros compases de partido fue el preludio de lo que estaba por venir en el Hampden Park de Glasgow. Hojlund igualó de penalti en el 57' y Kristensen dejó a Dinamarca con diez tras ver la segunda amarilla minutos después. Shankland aprovechó la superioridad numérica para volver a poner a Escocia por delante, pero Dorgu, asistido por Christensen, metió de nuevo a los escandinavos en el Mundial.

Cuando pareció que Escocia tendría que jugársela en la repesca, apareció Kieran Tierney en el descuento para desatar la locura en un país que volverá a vivir la emoción de una Copa del Mundo 28 años después. La guinda la puso McLean, que convirtió el 4-2 definitivo.

Austria jugó con fuego

Bosnia-Herzegovina tuvo pie y medio en la próxima Copa del Mundo. Tenía la difícil tarea de vencer a una selección de primer nivel como Austria pero, finalmente, tendrá que conformarse con disputarse el billete a la cita mundialista en la repesca. Tabakovic lideró el sueño del combinado balcánico, pero se esfumó tras el tanto del empate de Gregoritsch en el minuto 78. Un resultado que volvía a situar a Austria en lo más alto del Grupo H.

Austria's players celebrate after a group H World Cup qualifiying soccer match between Austria and Bosnia and Herzegovina in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Heinz-Peter Bader) / Heinz-Peter Bader / AP

Bélgica, a lo grande

Los Diablos Rojos hicieron los deberes en Lieja y golearon al colista del Grupo J, Liechtenstein, para sellar su pasaporte hacia su decimoquinta Copa del Mundo. Sin Courtois ni un Kevin De Bruyne que no reaparecerá hasta 2026, Bélgica solventó el trámite por la vía rápida. Vanaken abrió la lata a los tres minutos de encuentro y Doku lo dejó visto para sentencia con un doblete al filo del descanso.

El belga Charles De Ketelaere (i) anota el séptimo gol ante Liechtenstein, durante el partido disputado este martes en Lieja, correspondiente a la última jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026. EFE/ OLIVIER MATTHYS / OLIVIER MATTHYS / EFE

Ya en el segundo tiempo, llegaron hasta cuatro dianas de una tacada. Mechele, Saelemaekers y De Ketelaere - con un doblete - pusieron el broche a una gran goleada. Gales se puso seria y le hizo un 'siete' a la Macedonia del Norte de Stole Dimitrievski y Bojan Miovski - que anotó el único tanto de su selección - para asegurarse un hueco en la repesca prevista para el próximo mes de marzo.

Kosovo necesitaba un milagro

La Kosovo de Vedat Muriqi estará en la repesca. Era una realidad desde la anterior jornada. Ahora bien, necesitaba una goleada milagrosa para arrebatarle a Suiza el pase directo al Mundial. A los helvéticos, pues, les valía un empate que rescató Muslija para equilibrar el tanto inicial de Vargas. Los de Murat Yakin participarán en su decimotercera Copa del Mundo, mientras que Kosovo se la jugará en un playoff que se prevé apasionante.