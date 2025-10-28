Escándalo en Turquía: 371 árbitros, acusados de tener una cuenta activa en casas de apuestas y uno de ellos, de realizar 18.227 apuestas

El fútbol turco atraviesa una nueva sacudida institucional tras las explosivas declaraciones del presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu. El máximo responsable del arbitraje en el país ha puesto sobre la mesa un posible escándalo que afecta de lleno a la credibilidad del deporte.

Haciosmanoglu aseguró que, de los 571 colegiados activos en las competiciones profesionales, 371 poseen cuentas vinculadas a plataformas de apuestas. Lo más alarmante para la federación: al menos 152 de ellos estarían participando en apuestas deportivas de manera habitual. Un árbitro realizó 18.227 apuestas, con siete árbitros y 15 asistentes procedente de las dos primeras divisiones de Turquía. Y se han jugado más de 1.000 partidos.

La práctica no es una falta menor. El Reglamento Disciplinario de la TFF, en su Artículo 57, contempla castigos severos para quienes incurran en estas actividades. Las sanciones podrían ir desde varias jornadas sin dirigir hasta un año completo apartados de todo arbitraje.

Investigación en curso

Estas acusaciones se hicieron públicas en una rueda de prensa celebrada en Estambul. El dirigente federativo confirmó que el comité disciplinario ya trabaja para investigar a los implicados y aplicar sanciones ejemplares que eviten que esta situación continúe.

“Los nombres serán trasladados próximamente a la comisión disciplinaria y se actuará conforme a lo marcado por la normativa”, afirmó Haciosmanoglu, mostrando determinación frente a un problema que golpea la limpieza competitiva de las ligas turcas.

El arbitraje en Turquía no es ajeno a la polémica. Con frecuencia, clubes y aficiones muestran su descontento con las decisiones de los jueces de campo, lo que alimenta un clima de constante sospecha alrededor de los colegiados.

Un árbitro esloveno arbitrará un partido turco

Ante esta desconfianza, varios equipos han solicitado que árbitros de otros países se encarguen de encuentros clave para garantizar imparcialidad.

De hecho, en febrero, el esloveno Slavko Vincic fue designado para dirigir el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce, una decisión histórica: pasaron 55 años desde la última vez que un derbi de esa magnitud contó con un árbitro extranjero. Ahora, con estas denuncias, la presión para repetir soluciones similares parece destinada a crecer.