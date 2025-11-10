Escándalo en Turquía: 1.204 futbolistas investigados por apuestas ilegales y 7 árbitros en prisión

Terremoto sin precedentes en el fútbol turco que ha sacudido al país. La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha anunciado este lunes la apertura de un proceso disciplinario contra 1.204 jugadores acusados de participar en apuestas deportivas ilegales. Por si fuera poco, un Tribunal de Estambul ha decretado prisión preventiva para el presidente del Eyüpspor, Murat Özkaya, y para siete árbitros acusados de influir en los resultados de los partidos. El escándalo se recrudece con el paso de las horas..

Se trata de una investigación que empezó hace dos semanas y cuyas consecuencias se están produciendo con el paso de los días. Las sanciones han ido desde 149 árbitros castigados hasta 45 delegados de partido dimitidos, aunque este lunes se ha conocido que más de mil futbolistas están siendo investigados, entre los cuales hay representantes de equipos como el Galatasaray, el Besiktas o el Trabzonspor.

Si en la élite pocos equipos se salvan del proceso disciplinario, en las categorías inferiores la sangría es todavía mayor. 77 jugadores de Segunda División están siendo investigado, 282 de Tercera División y hasta 629 de la Cuarta categoría. La Federación se ha visto obligada a tomar medidas debido a la magnitud del escándalo, como por ejemplo suspender durante dos semanas a los futbolistas implicados. Además, la TFF también está negociando con la FIFA una ampliación excepcional del mercado invernal para que los clubes puedan cubrir las bajas que se produzcan como consecuencia de las sanciones.

El escándalo ha llegado también a los tribunales. Este lunes, un Tribunal de Estambul ha decretado la prisión preventiva para siete árbitros y para el presidente del Eyüpspor, Murat Özkaya, acusados de influir directamente en los resultados de los partidos. Debido al posible riesgo de fuga y destrucción de pruebas, los magistrados han ordenado esta drástica medida mientras se continúa investigando el caso al completo.

La TFF ha prometido erradicar el fenómeno y ha matizado que no hay indicios de una organización específica de apuestas que influya en los resultados.