Escándalo en la Superliga: Saca a sus jugadores del campo tras un polémico penalti en el descuento

Kocaelispor y Konyaspor se midieron en la jornada 24 de la Superliga en un partido que terminó generando mucha polémica. El encuentro se decidió en los últimos instantes, cuando el árbitro señaló un penalti en el minuto 90+1 que permitió a Konyaspor imponerse por 2-1. Tras esa decisión, el entrenador de Kocaelispor, Selçuk İnan, optó por retirar a todos sus jugadores al vestuario.

La escena recordó a un episodio vivido recientemente en el fútbol africano durante la Copa Africana de Naciones. En aquel torneo, la selección de Senegal protagonizó una protesta similar al marcharse momentáneamente al vestuario cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos. Sin embargo, el conjunto senegalés regresó posteriormente al terreno de juego y terminó ganando el torneo.

İnan explicó su postura y afirmó: "No estamos pidiendo que se tome una decisión adicional a nuestro favor, ni que se nos otorgue una posición que no existe, pero el hecho de que haya tantas decisiones en nuestra contra nos está empezando a preocupar".

Después del partido, el técnico habló con los periodistas a la salida del estadio y reveló que fue expulsado. Según relató, la tarjeta roja llegó después de que le dijera al árbitro: "Señor, sinceramente, esto no es penalti".

El entrenador también expresó su malestar con el colegiado Cihan Aydın. Aseguró que la relación entre ambos es tensa y pidió a los responsables de la federación que no vuelvan a designarlo para encuentros de Kocaelispor.

Además, indicó que, si en el futuro el mismo árbitro vuelve a ser asignado a un partido de su equipo, pedirá a la directiva que no esté en el banquillo. Sobre Aydın, comentó: "Creo que es un árbitro muy difícil, un árbitro que me odia mucho. Estoy diciendo lo que pienso. Por eso tampoco me cae bien".

"Nunca, jamás lo aceptaré"

İnan insistió en que únicamente exige justicia para su equipo y defendió el esfuerzo que realiza tanto él como sus jugadores. "Mis jugadores trabajan duro. Yo trabajo todos los días. De la mañana a la noche, dedico mi día y mi noche enteros a este equipo. Me esfuerzo mucho. Tengo sueños. Tengo cosas que quiero lograr con este equipo, con el Kocaelispor, pero si dirigen las cosas a su antojo, todo mi esfuerzo se desperdicia. Y jamás lo aceptaré. No se lo permitiré a nadie. Estoy aquí para decir que no lo permitiré".

El técnico aseguró que continuará defendiendo los intereses del club y criticó duramente la situación arbitral. En su intervención subrayó que Kocaelispor es uno de los equipos más seguidos de la liga y que muchas personas trabajan por el club. También pidió a la federación que revise algunas decisiones arbitrales, mencionando que el mismo árbitro había dirigido recientemente otro partido del equipo, algo que le resultaba extraño.

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Para cerrar su intervención, reiteró su preocupación por lo ocurrido: "No pedimos que se tome una decisión adicional a nuestro favor, ni que se nos otorgue una posición que no existe, pero el hecho de que haya tantas decisiones en nuestra contra es preocupante. No quiero quedarme callada, y por eso estoy aquí hoy frente a ustedes".