Escándalo sexual en Francia: 18 años de tocamientos y comentarios sexistas

Escándalo sexual en el fútbol francés. El expresidente del Saint-Étienne, Roland Romeyer, está en el punto de mira después de que la fiscalía local abriera una investigación preliminar por presunto acoso sexual y comentarios sexistas, con el agravante de que los actos podrían haber sido cometidos por una persona con rango de superior jerárquico.

Según informa el diario 'L'Équipe', estas presuntas acciones tuvieron lugar durante su mandato como máximo responsable del club entre 2006 y 2024. Estos comportamientos, según los testimonios, eran conocidos dentro del club pero se habían normalizado con el tiempo. Sin embargo, en los últimos años, especialmente tras la implementación de talleres de sensibilización contra el sexismo en 2024 y 2025, varias mujeres comenzaron a hablar abiertamente sobre sus experiencias.

Por su parte, Romeyer ha negado todas las acusaciones y ha declarado desconocer los hechos que se le imputan a través de su abogado Jean-Félix Luciani. El letrado señaló que su cliente, que se encuentra "dolorido pero tranquilo", "niega haber cometido ningún delito y niega cualquier acoso sexual" y se defenderá "con la firmeza necesaria cuando llegue el momento".

'L'Équipe' desvela que a Romeyer se la acusa de tener comportamientos inapropiados de carácter sexual: besos en la comisura de los labios al saludar, comentarios sexuales sobre el cuerpo de las trabajadoras, tirones del escote con el dedo, silbidos y gestos inapropiados en los pasillos y uso de sobrenombres con connotación íntima o paternalista, entre otras acciones.

En ese sentido, Martin Pradel, el abogado externo que recogió testimonios como parte de la investigación interna, sentenció que "la mayoría optó por minimizar o restar importancia a la situación, a menudo para proteger sus carreras profesionales o por ser becarias o nuevas en sus puestos".

El Saint-Étienne ha condenado "toda forma de violencia y comportamiento inapropiado, tanto dentro como fuera del campo". Además, como en todos los procedimientos judiciales, está dejando que la justicia siga su curso y cooperando plenamente con la Fiscalía.