BRASIL
Escándalo machista en Brasil: "Que no pongan a una mujer a pitar un partido de este tamaño"
Gustavo Marques, del Red Bull Bragantino, cargó de forma machista contra la colegiada Daiane Muniz tras el partido ante el Sao Paulo en unas declaraciones que han sido muy polémicas en el país y por las que ha tenido que pedir disculpas
El defensa del Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, cedido por el Benfica, generó una fuerte polémica en el fútbol brasileño tras unas declaraciones machistas dirigidas a la árbitra Daiane Muniz después de la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Campeonato Paulista ante el Sao Paulo (2-1).
"No sirve de nada que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer a pitar un partido de este tamaño", dijo sobre la colegiada tras el encuentro, aún sobre el terreno de juego. "La Federación Paulista tiene que fijarse en partidos de este tamaño y no poner a una mujer. Con todo el respeto a las mujeres del mundo. Estoy casado, tengo a mi madre. Disculpen si estoy diciendo algo contra las mujeres, pero por su nivel no creo que tenga la capacidad de arbitrar un partido de este tipo".
La repercusión de sus palabras fue inmediata. La FPF calificó las declaraciones como “primitivas, machistas, prejuiciosas y misóginas”, defendiendo públicamente la calidad técnica y profesional de Muniz, árbitra con credenciales en la FPF, CBF y FIFA.
Además, su club, del grupo Red Bull, publicó un comunicado "repudiando" dichas declaraciones: "Red Bull Bragantino reitera públicamente sus disculpas a todas las mujeres y, en especial, a la árbitra Daiane Muniz. El club no tolera y repudia los comentarios sexistas del defensa Gustavo Marques tras el partido".
"Mientras aún se encontraban en el estadio, el jugador y el director deportivo del club, Diego Cerri, acudieron al vestuario arbitral para disculparse personalmente en nombre de la institución y reconocer el error. Ambos también hablaron con la prensa allí", añade el escrito de la entidad de Bragança Paulista, que confirmó que sancionaría al futbolista: "Entendemos que el peso de la eliminación es frustrante, pero nada justifica lo dicho, ni en el fútbol ni en ningún otro ámbito de la sociedad. El club estudiará la sanción que se le aplicará al jugador en los próximos días".
Poco después, el zaguero de 24 años pidió perdón públicamente por sus declaraciones, extendiendo su arrepentimiento a “todas las mujeres del mundo” y asegurando que su esposa y su madre lo habían criticado por sus palabras.
- Osasuna - Real Madrid, resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Puja por Balde
- ¡El Barça ya tiene respuesta del CTA!
- Barça - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
- El plan de Deco para el nuevo Barça: dos ventas para fichar
- Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
- El Barça no puede dejar escapar el 'regalo' del Madrid
- Osasuna - Real Madrid: reacciones, polémicas y última hora, en directo