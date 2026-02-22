Escándalo machista en Brasil: "Que no pongan a una mujer a pitar un partido de este tamaño"

El defensa del Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, cedido por el Benfica, generó una fuerte polémica en el fútbol brasileño tras unas declaraciones machistas dirigidas a la árbitra Daiane Muniz después de la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Campeonato Paulista ante el Sao Paulo (2-1).

"No sirve de nada que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer a pitar un partido de este tamaño", dijo sobre la colegiada tras el encuentro, aún sobre el terreno de juego. "La Federación Paulista tiene que fijarse en partidos de este tamaño y no poner a una mujer. Con todo el respeto a las mujeres del mundo. Estoy casado, tengo a mi madre. Disculpen si estoy diciendo algo contra las mujeres, pero por su nivel no creo que tenga la capacidad de arbitrar un partido de este tipo".

La repercusión de sus palabras fue inmediata. La FPF calificó las declaraciones como “primitivas, machistas, prejuiciosas y misóginas”, defendiendo públicamente la calidad técnica y profesional de Muniz, árbitra con credenciales en la FPF, CBF y FIFA.

Además, su club, del grupo Red Bull, publicó un comunicado "repudiando" dichas declaraciones: "Red Bull Bragantino reitera públicamente sus disculpas a todas las mujeres y, en especial, a la árbitra Daiane Muniz. El club no tolera y repudia los comentarios sexistas del defensa Gustavo Marques tras el partido".

"Mientras aún se encontraban en el estadio, el jugador y el director deportivo del club, Diego Cerri, acudieron al vestuario arbitral para disculparse personalmente en nombre de la institución y reconocer el error. Ambos también hablaron con la prensa allí", añade el escrito de la entidad de Bragança Paulista, que confirmó que sancionaría al futbolista: "Entendemos que el peso de la eliminación es frustrante, pero nada justifica lo dicho, ni en el fútbol ni en ningún otro ámbito de la sociedad. El club estudiará la sanción que se le aplicará al jugador en los próximos días".

Noticias relacionadas

Poco después, el zaguero de 24 años pidió perdón públicamente por sus declaraciones, extendiendo su arrepentimiento a “todas las mujeres del mundo” y asegurando que su esposa y su madre lo habían criticado por sus palabras.