Escándalo en Italia: La justicia investiga una fiesta con ‘escorts’ y gas de la risa, con Theo Hernández, Donnarumma, Ibrahimović y exjugadores implicados

Italia vuelve a estar en el centro de la polémica por lo que hace al mundo del fútbol. El periodista italiano, Fabrizio Corona, difundió una serie de imágenes de una celebración privada, en la que se ve al exjugador del Milan y actual futbolista del Al-Hilal, Theo Hernández, con alcohol, modelos, escorts y gas de la risa.

El lateral habría tenido un papel central en la organización de estas fiestas. Theo no solo habría asistido a las fiestas, sino que supuestamente era quien se encargaba de coordinarlas. En Italia aseguran que Theo incluso habría comprado una furgoneta específicamente para facilitar este tipo de juntes.

Fiestas de prostitución

Todo se remonta a una investigación de la justicia italiana, no contra los jugadores, que no están siendo investigados penalmente por asistir a estos eventos, sino por la red de prostitución que organizaba fiestas VIP para futbolistas, empresarios y otros deportistas.

Entre los involucrados, están, además, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz y Samu Castillejo.

El escándalo se produjo en un momento especialmente delicado para el Milan, club que atraviesa una irregular temporada y que incluso ve peligrar su clasificación a la próxima Champions League.

Las autoridades italianas, específicamente la Guardia di Finanza, realizaron operativos que terminaron con cuatro personas detenidas bajo arresto domiciliario. Los investigados estarían acusados de favorecer la prostitución y lavar dinero mediante una falsa agencia de eventos.

Fiestas de todo tipo e ilegales

Las fiestas ofrecían cenas, hospedaje en hoteles de lujo, compañía privada y consumo de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”.

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Esta sustancia recreativa ha ganado popularidad en ciertos entornos nocturnos debido a que, por lo general, no se detecta en los controles antidopaje convencionales.