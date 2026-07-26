Escándalo en Italia: dudan de Pirlo por sus vínculos con Rusia

Que Italia no atraviesa su mejor momento a nivel futbolístico es un hecho. Incluso esta podría ser considerada la peor era de la historia del Calcio, ausente en tres Mundiales consecutivos. Sin embargo, los escándalos se suceden uno tras otro y han llegado hasta la designación del nuevo seleccionador.

Todo parecía cerrado con Andrea Pirlo. Tras la negativa de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola a coger las riendas del banquillo de la 'Azzurra', la Federación Italiana de Fútbol decidió decantarse por una leyenda. Los medios italianos daban por hecho ya el acuerdo con Pirlo, que podría haber sido anunciado muy pronto. Sin embargo, la operación se ha torcido en las últimas horas.

Las negociaciones podrían saltar por los aires después de que varios políticos italianos sacasen a la luz un acuerdo publicitario de Pirlo con Fonbet, una empresa de apuestas deportivas de Rusia. Una situación que la Federación no quiere que afecte a lo que debería ser el comienzo de un nuevo proyecto tras años y años de fracasos.

Pirlo dando órdenes en el New York City / New York City

Relacionado con ello, Pirlo viajó a Moscú el pasado mes de mayo junto a Marco Materazzi para asistir a la final de la Copa de Rusia, momento que aprovecharon para participar en amistosos, celebraciones relacionadas con la casa de apuestas y fotografías oficiales. Todo ello justo mientras Rusia bombardeaba Kiev en uno de los peores ataques desde que arrancara la guerra, motivo por el que clubes como por ejemplo el Milan rompieron lazos con la empresa.

Malagò y Maldini recelan

Tras conocer la opinión pública al respecto, y viendo que parte de la política del país está en contra, tanto el director técnico Paolo Maldini como el presidente de la FICG Giovanni Malagò recelan de cerrar el acuerdo con Pirlo, por lo que podría suponer sus primeros días al frente de la absoluta mientras se le relaciona con la Rusia de Putin.

Andrea Pirlo, exentrenador de la Juventus / Marco Bertorello

En ese sentido, la empresa con la que guarda relación la leyenda del Milan cuenta con Sergey Lomakin como uno de los principales accionistas. Se trata de un oligarca ruso, presidente y dueño del United FC, club de Emiratos Árabes Unidos en el que Pirlo ejerció como entrenador la temporada pasada.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, llegó a declarar este sábado que Pirlo había "normalizado" el régimen de Putin y que su nombramiento era "un grave error". Paralelamente, Mauro Berrutto, responsable de deportes del progresista Partido Demócrata, expresó su confianza en que Pirlo renuncie a su relación con Fonbet "poner fin a este escándalo" en caso de ser nombrado seleccionador de Italia.

Más contundente fue el líder del centrista Acción, Carlo Calenda, quien aseguró que "cualquiera que promueva o haya promovido a Rusia después de 2022, año de la invasión de Ucrania, no debería ocupar un cargo público". Eso sí, por el momento no hay decisión oficial con Pirlo.