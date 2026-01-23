Escándalo en el fútbol peruano: tres jugadores de Alianza Lima, rival de Inter Miami, denunciados por presunto abuso sexual

La escena del deporte en Perú se ha visto sacudida por una acusación de extrema gravedad: una joven de 22 años presentó una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos futbolistas de Alianza Lima y figuras recurrentes de la selección peruana.

Según la denuncia formalizada ante las autoridades argentinas, el incidente habría ocurrido mientras el equipo se encontraba concentrado en Montevideo, donde participaba en la pretemporada de la Serie Río de la Plata 2026.

La denunciante, una ciudadana argentina, afirma que fue invitada al hotel por Zambrano, con quien ya tenía algún tipo de vínculo. Tras una cena y el consumo de bebidas alcohólicas, los tres futbolistas habrían estado juntos con la joven en una habitación del hotel. La mujer decidió regresar de inmediato a Argentina por miedo y estado de shock, y finalmente acudió a un hospital para recibir asistencia médica antes de presentar la denuncia formal ante la justicia.

La acusación fue radicada el 21 de enero en el Hospital Muñiz de Buenos Aires, y la causa quedó bajo la órbita de un juzgado penal argentino, que ya inició la recolección de pruebas y diligencias.

La reacción del club

Frente a la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que confirmó que los tres jugadores fueron separados de manera indefinida del primer equipo masculino y que se habíainiciado un proceso disciplinario interno conforme a su reglamento y que colaborará con las autoridades competentes para que se realice una investigación exhaustiva.