La finalísima del Mundial de Fútbol para personas de talla baja entre Argentina y Paraguay se vio empañada por un incomprensible clima hostil que llevó a los futbolistas a retirarse al túnel de vestuarios con un marcador de 3-1 a favor de Argentina. Tras los altercados, los jueces decidieron declarar a la Albiceleste como la campeona del torneo, a pesar de que la cita no pudo completarse en tiempo y forma debido a los incidentes, algunos de los cuales estuvieron vinculados a errores arbitrales.

Horas después de los altercados, los jueces anunciaron que Argentina sería la campeona del Mundial, aunque la cita no pudo concluir de manera regular debido a la decisión de Paraguay de retirarse de la pista en protesta por el arbitraje. Según informes argentinos, se les ofreció a los paraguayos la opción de reiniciar el partido con nuevos árbitros, pero la oferta fue rechazada.

🇦🇷¡ARGENTINA CAMPEÓN!🇦🇷



🗣️ "Por reglamentación, el partido debía continuar y Paraguay no quiso hacerlo. Somos campeones del mundo".



⚽️ La palabra del capitán argentino, Facundo Rojas, con la resolución confirmada por la organización del Mundial de Talla Baja.

En un comunicado, la selección paraguaya explicó su decisión: "Como consecuencia de los incidentes ocurridos durante el primer tiempo del partido, la selección paraguaya ha decidido retirarse de la cancha y no continuar el juego. Sus fundamentos están basados en el descontento por el arbitraje del encuentro. Los vídeos y repeticiones están a disposición y la organización de esta copa hará lo necesario para que se esclarezca esta triste situación para toda la familia de la talla baja. Nuestro juego está basado en los valores, intentamos aplicarlos en todos los aspectos y pedimos que en este duro momento puedan acordarnos empatía y acompañamiento."

El portero de Paraguay, Eduardo Martínez, expresó su indignación: "Es muy obvio el robo que nos hacen, indignado con la situación. Acá el equipo decidió, lo decidimos todos, no jugar esta Copa. A mi compañero se le fue la pelota con la cara y nos cobraron mano, cosa que no fue. Después tenemos otro video que vienen a cambiar la numeración de la falta, y nosotros tenemos dos estrellas. Una, dos: las ganamos con huevo y con garra, no robando."