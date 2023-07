¡Escándalo en Camerún! Eto'o habría acordado el ascenso de un club

Eto'o se encuentra en un escándalo en su país por prometer al presidente de un club el ascenso El portal 'Camfoot' desveló las conversaciones que han explotado en Camerún como una bomba

Eto'o se ha metido en un otro lío que le va a costar muy caro. Si en el Mundial de Qatar, fue noticia por una lamentable imagen dándole una patada a un cámara, ahora vuelve a estar en el centro de la diana. Se han filtrado unas conversaciones, en las que sale seriamente comprometido por su mediación directa con los árbitros para favorecer al Victoria United en su ascenso a la primera división. Eto'o es el presidente de la Federación de Fútbol de Camerún desde hace dos años.

En unos audios filtrados por el medio camerunés 'Camfoot', ha destado un escándalo sin procedentes en el país africano. La conversación da a entender la buena relacion ente Eto'o, presidente de la Federación y Gwain, el presidente del Victoria United. Eto'o empieza asegurando que puede hacer algo por su equipo para influir a los árbitros. "Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano", comienza diciéndole Eto’o a Gwain. "Ni siquiera he tenido tiempo de llegar a casa todavía. Estoy fuera, hermano. No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente –en referencia al presidente de la asociación de árbitros camerunesa– porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente".

El tema sigue y se va destapando más irregularidades del exjugador camerunés, "quédate tranquilo, te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llegó el 3 por la noche. Así que nos vemos en la oficina el día 4. De todos modos voy a descartar e inhabilitar a este árbitro. Nos vemos en la oficina el 4 y así convocaré al presidente de árbitros". En referencia al presidente de la liga de Camerún, Eto'o le asegura a Gwain "él tiene el poder. A partir de ahí, él con sus comisiones ya va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros".

Las declaraciones que comprometen aún más a Eto'o son las que aseguran que va a subir el club y que él se va a encargar. "Nuestro club, el Opopo (apodo que recibe el Victoria United) debe subir a primera división, ese es nuestro objetivo. Nos vamos a encontrar los tres (presidente de los árbitros y de la liga de Camerún) y vamos a hablar discretamente y arreglar todo esto".

En los tres últimos años del Victoria United, ha conseguido dos ascensos, ahora con estas conversaciones, se pone en duda que se lo hayan ganado de manera deportiva.