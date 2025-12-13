El escándalo con la AFA que puede sacudir a todo el fútbol argentino

La Albiceleste arrancará la defensa de su tercera corona mundialista el próximo 17 de junio de 2026 ante la Algeria de Riyad Mahrez. Los "muchachos" de Lionel Scaloni quedaron encuadrados en el Grupo J junto con Austria, Jordania y los Zorros del Desierto, un grupo, a priori, sencillo para uno de los candidatos al título.

La Copa del Mundo más grande de la historia, de hecho, presenta una novedad que favorecería a la vigente campeona: las cuatro mejores selecciones del ranking mundial (España, Argentina, Francia e Inglaterra) están separadas para que, si se cumplen los pronósticos, no se vean las caras hasta la hipotética final.

Foto Fabio Ferrari/LaPresse - 18 Dicembre 2022 Lusail, Qatar - Sport - Calcio - Qatar 2022 - Coppa del Mondo Fifa - Argentina vs Francia - Finale - Lusail Iconic Stadium - Nella foto: Lionel Messi (Argentina) riceve la coppa da Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, Gianni Infantino December 18, 2022 Lusail, Qatar - sport - Soccer - Qatar 2022- Fifa World Cup - Argentina vs Francia - Final - Lusail Iconic Stadium In the pic: Lionel Messi (Argentina) Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, Gianni Infantino / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Todo ello, no obstante, queda algo empañado después de las últimas informaciones que surgieron desde el prestigioso medio argentino 'La Nación'. Y es que la Justicia argentina avanza con firmeza sobre Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez federal Daniel Rafecas dispuso nuevos allanamientos en un barrio cerrado de Pilar, en el marco de una investigación sobre una lujosa vivienda registrada a nombre de la firma Real Central SRL, relacionada con Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos intermediarios del titular de la AFA. Ambos tienen prohibido abandonar el país.

Tensión

El caso dio la vuelta al mundo. La Justicia desea confirmar si se produjo un enriquecimiento ilícito y uso de testaferros, a la vez que la FIFA observa con detenimiento para evitar una posible intervención política que podría dejar a Argentina al margen de la próxima Copa del Mundo, tal y como explica detalladamente 'La Nación'.

En pleno revuelo institucional, la selección campeona del mundo avanza con extrema prudencia. Lionel Scaloni pondría en duda la participación de Argentina en la Finalissima ante España el próximo mes de marzo.