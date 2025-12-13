FÚTBOL INTERNACIONAL
El escándalo con la AFA que puede sacudir a todo el fútbol argentino
'La Nación' desvela que la investigación judicial que sacude a la AFA desata un clima de incertidumbre en la Albiceleste
La Albiceleste arrancará la defensa de su tercera corona mundialista el próximo 17 de junio de 2026 ante la Algeria de Riyad Mahrez. Los "muchachos" de Lionel Scaloni quedaron encuadrados en el Grupo J junto con Austria, Jordania y los Zorros del Desierto, un grupo, a priori, sencillo para uno de los candidatos al título.
La Copa del Mundo más grande de la historia, de hecho, presenta una novedad que favorecería a la vigente campeona: las cuatro mejores selecciones del ranking mundial (España, Argentina, Francia e Inglaterra) están separadas para que, si se cumplen los pronósticos, no se vean las caras hasta la hipotética final.
Todo ello, no obstante, queda algo empañado después de las últimas informaciones que surgieron desde el prestigioso medio argentino 'La Nación'. Y es que la Justicia argentina avanza con firmeza sobre Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso nuevos allanamientos en un barrio cerrado de Pilar, en el marco de una investigación sobre una lujosa vivienda registrada a nombre de la firma Real Central SRL, relacionada con Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos intermediarios del titular de la AFA. Ambos tienen prohibido abandonar el país.
Tensión
El caso dio la vuelta al mundo. La Justicia desea confirmar si se produjo un enriquecimiento ilícito y uso de testaferros, a la vez que la FIFA observa con detenimiento para evitar una posible intervención política que podría dejar a Argentina al margen de la próxima Copa del Mundo, tal y como explica detalladamente 'La Nación'.
En pleno revuelo institucional, la selección campeona del mundo avanza con extrema prudencia. Lionel Scaloni pondría en duda la participación de Argentina en la Finalissima ante España el próximo mes de marzo.
