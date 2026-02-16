La escalofriante lesión de Zinchenko que le deja sin Mundial

Oleksandr Zinchenko no pudo imaginar un peor estreno con el Ajax de Ámsterdam. El internacional ucraniano, incorporado en este mercado invernal para reforzar el lateral izquierdo, se lesionó dos minutos después de arrancar su primer partido como titular en el Johan Cruyff Arena. Un nuevo varapalo para el 'exgunner', lastrado por los múltiples problemas físicos que ha sufrido en las últimas temporadas.

El Ajax venció el pasado sábado al Fortuna Sittard por 4-1. Sin embargo, el resultado quedó en anécdota por lo ocurrido con Zinchenko. El defensa, tras un lance fortuito con Dimitris Limnios, notó un fuerte dolor en la rodilla y tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente afectado.

Se confirman los peores presagios

El club neerlandés, después de realizar las primeras exploraciones, ha publicado una actualización sobre la lesión de Zinchenko y ha confirmado que deberá pasar por quirófano: "Oleksandr Zinchenko estará fuera de juego durante un largo periodo. El defensa sufrió una lesión de rodilla el pasado fin de semana, en los primeros compases del partido en casa contra el Fortuna Sittard, en el Johan Cruijff ArenA. Las pruebas realizadas en el hospital han revelado que es necesaria una intervención quirúrgica, que se llevará a cabo en un futuro próximo. El internacional ucraniano de 29 años se enfrentará entonces a un largo periodo de rehabilitación, lo que significa que no volverá a jugar esta temporada".

Desenlace fatídico para un inicio prometedor

Zinchenko había generado expectación tras su llegada procedente del Arsenal FC, donde había perdido protagonismo. Después de su breve paso por el Nottingham Forest, donde apenas pudo disputar diez encuentros, el Ajax apostó por su experiencia, liderazgo y polivalencia para poder ocupar diferentes demarcaciones en el terreno de juego. El conjunto de Fred Grim se encontraba en tercera posición de la Eredivisie y, con la llegada del ucraniano, sumaba efectivos para poder pelear por la segunda plaza, ocupada por el Feyenoord, que da acceso a la Champions League.

Lesión en clave Mundial

La lesión también afecta a la selección de Ucrania. Zinchenko es una pieza habitual y uno de los capitanes del vestuario. El combinado nacional todavía debe disputar la repesca para lograr su billete que le acredite su participación en el Mundial. Su ausencia, sin duda, obligará a replantear los planes de Sergiy Rebrov.

Para el jugador, el revés es especialmente doloroso. Su fichaje por el Ajax representaba la oportunidad de recuperar continuidad y confianza tras etapas irregulares en la Premier League. No obstante, el lateral se enfrenta ahora a un largo proceso de rehabilitación.