Escalofriante lesión en el fútbol ecuatoriano: "Me siento muy mal"

Esta jornada de fútbol en Ecuador dejó una de las imágenes más estremecedoras de la temporada. Se trata de la grave lesión del jugador de Independiente del Valle, Jean Pierre Arroyo Vernaza, en el partido ante Mushuc Runa.

Pese a la victoria de su equipo por 3 goles a 1, el mundo del deporte se ha volcado hacia el jugador negriazul tras sufrir una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda debido a la durísima entrada de su rival, Brian Negro, durante la segunda parte del choque.

El argentino vio la tarjeta roja directa, que en un primer momento reclamó al colegiado, aunque después se interesó por el estado físico de su adversario.

El canterano de IDV tuvo que ser trasladado en ambulancia fuera del Estadio Banco Guayaquil hacia un hospital.

Tras el partido, Negro lamentó la acción y pidió disculpas a Arroyo. "Primero pedir disculpas, fue una jugada desafortunada en la que le engancho el tobillo afirmándose. Al ser más rápido, le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. No me había dado cuenta, pero cuando los locales salieron despedidos del banco me di cuenta. Lastimosamente pasó eso, como persona y futbolista me siento muy mal", dijo el futbolista a 'D'Rabona'.

"Desearle una buena operación y pronta recuperación. Ponerme a disposición, hablé con la gente de Mushuc Runa para poder ir al hospital cuando baje un poco el agua que está un poco caliente, y lo entiendo", añadió.

Sus compañeros también hablaron de la jugada. "Los tres puntos no importan, eran para darle una alegría a Vernaza. Si no nos cuidamos entre nosotros es difícil”, dijo Mateo Carabajal.

Este domingo, el club ecuatoriano publicó un comunicado agradeciendo el apoyo hacia su jugador.

"El Club Independiente del Valle, ante la lamentable lesión sufrida por nuestro jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza, agradece profundamente la enorme cantidad de mensajes, muestras de cariño y preocupación expresadas por la afición, los clubes y todo el entorno del fútbol", dice IDV. "Este respaldo y solidaridad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas."

"Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y le deseamos una pronta y exitosa recuperación. Todo el equipo y la familia Independiente del Valle están con él en estas horas difíciles", agrega la entidad.

Por su parte, el presidente Franklin Tello afirmó que "ya está en la clínica Santa Cecilia. Estamos esperando que nos den el resultado de la radiografía y enseguida seguramente lo van a operar. Así que vamos a estar todos como una familia unidos".

"Te quedas en shock porque se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil", añadió.