El error del Barça con Vitor Roque

El FC Barcelona apostó fuerte por Vitor Roque en el invierno de 2024 al adelantar su llegada prevista desde Brasil para reforzar el ataque en un momento clave de la temporada. El delantero, una de las grandes promesas del fútbol brasileño, aterrizó en Barcelona con la etiqueta de fichaje de presente y futuro, y llamado a ser una pieza importante en la reconstrucción ofensiva del equipo azulgrana.

Sin embargo, su etapa en el Barça no terminó de despegar. Llegó en enero y la falta de continuidad, la presión mediática y la exigencia del entorno culé marcaron su breve paso por el club, donde no logró consolidarse. En busca de minutos y crecimiento, salió cedido al Real Betis, en una etapa intermedia antes de cerrar su salida definitiva.

Vitor Roque de Palmeiras / Juan Pablo Pino / EFE

A nivel estadístico, los números reflejan esas dificultades. Con el FC Barcelona disputó 16 partidos oficiales y anotó 2 goles. Unos registros alejados de los que está firmando en Palmeiras, donde sumó 20 goles la temporada pasada y, además, ha arrancado la campaña actual con 6 goles en sus primeros 14 encuentros, confirmando su crecimiento y regularidad de cara a portería

Lejos de Barcelona, Vitor Roque ha vuelto a sonreír. Su regreso a Brasil, de la mano del Palmeiras, ha supuesto un punto de inflexión en su carrera. Tras unos primeros meses de ajuste, el delantero ha recuperado su instinto goleador, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo. ‘O Tigrinho’ fue uno de los máximos goleadores del Palmeiras la pasada temporada y resultó clave en el camino hasta la final de la Copa Libertadores 2025, en la que el conjunto paulista cayó por la mínima ante Flamengo (0-1).

Gol de Vitor Roque para dar la victoria al Palmeiras / @gustavoterini

En este contexto, el director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luís de Souza 'Deco', ha hecho autocrítica sobre la gestión del jugador durante su etapa en el club. En una entrevista concedida al portal Ge, el dirigente reconoció que la entidad no supo detectar a tiempo posibles problemas en el delantero brasileño.

"No sé si en el día a día él escuchaba mucho de lo que salía en la prensa… Creo que nos faltó ayuda por nuestra parte, darnos cuenta si no estaba bien mentalmente. Su talento está ahí, lo está demostrando", expresó.

Deco también apuntó a factores externos que pudieron influir en el rendimiento del atacante, como el contexto de su llegada y el ambiente mediático que rodeaba al club en aquel momento. Según el portugués, Vitor Roque fue "víctima" de una "campaña de ataques contra las contrataciones" que acometía el Barça en esa época.

Vitor Roque, clave en el triunfo de Palmeiras sobre Capivariano en el Campeonato Paulista / @Palmeiras

Además, subrayó las dificultades inherentes a su incorporación: "venir en enero", a mitad de la temporada europea, y hacerlo tras una lesión, condicionaron su proceso de adaptación.

Pese a su salida, Deco quiso restar dramatismo a su paso por el club y rechazó que se le pueda considerar un fracaso: "el estigma de que no triunfó" en el Barcelona. En esa línea, se mostró satisfecho por su evolución actual: "Está en el camino, y me alegra porque es un chico muy bueno".

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Las palabras del director deportivo reflejan una visión más matizada sobre el caso Vitor Roque, que ahora, lejos del foco del Camp Nou, vuelve a demostrar el potencial que llevó al Barça a apostar por él.