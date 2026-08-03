Eriksen reaparece con el Wolfsburgo, pero su regreso al fútbol sigue en el aire

Christian Eriksen volvió a paralizar al mundo el pasado mes de junio. Durante el partido entre Dinamarca y Ucrania, en el minuto 66, se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre el terreno de juego. Rápidamente, fue atendido por los médicos y pudo abandonar el césped por su propio pie junto a su esposa, que no dudó en bajar al campo tras lo ocurrido. La escalofriante escena recordó al grave susto que protagonizó en la Eurocopa 2020 ante Finlandia.

Hace ya seis años que el futbolista lleva implantado un desfibrilador automático, dispositivo que le permitió volver al fútbol y que se activó correctamente ante Ucrania. No obstante, su regreso a los terrenos de juego sigue en el aire.

El actual jugador del Wolfsburgo ha protagonizado una de las noticias positivas de la pretemporada del equipo alemán al dejarse ver junto a sus compañeros. Fue durante el amistoso contra el SC Telstar, partido que presenció desde la grada. Sin embargo, regresó a Dinamarca esa misma noche.

El danés Christian Eriksen en acción con el ucraniao Mykola Matviyenko durante el partido amistoso de fútbol entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio de Odense, Dinamarca / EFE

Era la primera vez que Eriksen visitaba al conjunto alemán desde que perdió el conocimiento el pasado 7 de junio. “Ha sido bonito volver a estar con el equipo, aunque solo haya sido durante unas horas, ver de nuevo caras conocidas y conocer a los nuevos compañeros”, declaró Eriksen a los medios oficiales del club.

El danés también agradeció el apoyo recibido durante su estancia. “Hablar con los jugadores y con los responsables del club me ha hecho bien. Las palabras y los gestos de cariño de los aficionados me emocionaron mucho. Deseo al equipo un gran comienzo de temporada”, añadió.

Inicialmente, el Wolfsburgo había previsto que Eriksen asistiera al partido amistoso contra el Olympique de Lyon y que, posteriormente, acompañara al equipo durante su concentración de pretemporada. Sin embargo, ese plan tuvo que ser cancelado.

Eriksen, el capitán de Dinamarca, durante el partido frente a Serbia. / Liselotte Sabroe / Efe

Dieter Hecking, director deportivo del club, explicó que la situación médica del futbolista obliga a actuar con prudencia. “Lamentablemente, no fue posible. Pronto comenzará un programa individual de rehabilitación en Dinamarca y probablemente necesitará bastante tiempo”, señaló.

Hecking insistió en que el club no pretende acelerar el proceso de recuperación ni ejercer ningún tipo de presión sobre el jugador. “No vamos a presionarlo. Es una situación muy delicada que estamos gestionando con enorme responsabilidad”, declaró.

Por ahora, el Wolfsburgo no ha establecido una fecha para su regreso a los entrenamientos y, mucho menos, para su reaparición en una competición oficial. El equipo comenzará la temporada el 8 de agosto frente al Kaiserslautern y, lógicamente, Eriksen no entra en los planes.

La opinión de los especialistas

Tras el último episodio, el especialista danés en cardiología Henning Molgaard advirtió públicamente de los riesgos que supondría para Eriksen continuar jugando al fútbol profesional. Según el médico, una nueva participación en partidos de máxima exigencia podría provocarle otra pérdida de conocimiento. Sin embargo, ni el futbolista ni su familia han anunciado oficialmente su retirada.

El Wolfsburgo tampoco ha querido pronunciarse sobre esa posibilidad y se ha limitado a expresar su apoyo durante el proceso de recuperación. El club alemán mantendrá un contacto regular con Eriksen y con los profesionales encargados de supervisar su rehabilitación en Dinamarca.

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La prioridad es que el jugador recupere su bienestar sin plazos ni presiones deportivas, y la decisión sobre su futuro dependerá de su evolución médica. Su breve visita al Wolfsburgo demostró que Eriksen sigue cerca del equipo, pero también confirmó que todavía se encuentra lejos de regresar a la actividad.