¡Erik Ten Hag podría volver al Ajax!

Hecatombe en Ámsterdam. El AFC Ajax ha anunciado este jueves la destitución inmediata del entrenador del primer equipo, John Heitinga. El club ha confirmado, además, que también rescinde el contrato de su asistente Marcel Keizer y que Fred Grim — que fue nombrado entrenador asistente hace un mes— dirigirá al equipo mientras que la dirección deportiva busca nuevo entrenador. En las últimas horas, en la prensa neerlandesa ha cogido fuerza el nombre de Erik Ten Hag, que podría tomar de nuevo las riendas de 'Godenzonen' tres años después de su marcha.

Un inicio sin ritmo

El despido de Heitinga ha llegado tras un arranque de temporada muy por debajo de lo que se esperaba en Ámsterdam. En la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Ajax ha perdido los cuatro primeros partidos, lo que lo sitúa en la última posición de la máxima competición del fútbol europeo con catorce goles en contra y solo uno a favor. En la Eredivisie, aunque no ha sido una debacle absoluta, los números también han fallado. El equipo no ha logrado despegar y se encuentra, tras once jornadas, cuarto en la tabla con veinte puntos, a ocho del liderato, que lo comparten el Feyenoord y el PSV Eindhoven.

Además, la dirección técnica del club ha considerado que la evolución del equipo bajo Heitinga "no ha sido la deseada". En el comunicado oficial, el club ha indicado que "ven poca progresión y demasiados puntos perdidos innecesariamente". También se han sumado críticas externas, ya que la asociación de aficionados de Ajax (AFCA Supporters Club) ha manifestado públicamente que "Johnny no era el entrenador adecuado para este Ajax".

251105EFE OLAF KRAAK 226602413 (1) / OLAF KRAAK

Ten Hag, al acecho

Aunque el club no ha confirmado quién será el nuevo entrenador, el nombre que más fuerza ha cogido en las últimas horas para sustituir a Heitinga es el de Erik ten Hag, que fue cesado en septiembre del Bayer Leverkusen y que había sido vinculado con el Wolverhampton Wanderers en las últimas semanas. Es más, parte de la prensa neerlandesa asegura que Alex Kroes, secretario técnico del club, ya habría mantenido una reunión exploratoria con Ten Hag antes del choque contra Galatasaray S.K.

Erik ten Hag, entrenador del Bayer Leverkusen... ¡despedido! / AP

Mucho más que un entrenador

Para el aficionado 'ajacied', Ten Hag no es 'otro candidato', es el técnico que devolvió al cuadro de Ámsterdam a unas semifinales de Champions (2018-19) con un fútbol reconocible, atrevido y de cantera, y que ganó tres Eredivisie y dos Copas en cuatro años. Ese período dejó una huella emocional muy fuerte en el club y en su gente.

La posible vuelta a casa del ex del Manchester United tiene, por lo tanto, doble valor. Por un lado, el entrenador nacido en Haaksbergen encarna la mezcla de presión alta, juego combinativo y protagonismo del balón que los hinchas asocian con 'el Ajax de siempre'. Su etapa anterior consolidó a talentos de De Toekomst y compitió de tú a tú en Europa, algo que los aficionados desean recuperar tras meses de dudas.

De Jong y Ten Hag, durante su etapa en el Ajax / EFE

Por otra parte, reunir de nuevo al club con el entrenador de uno de sus capítulos recientes más luminosos enviaría un mensaje de reencuentro con la propia identidad. Para una afición herida por los últimos resultados, Erik representa recuerdo y la sensación de que con ese plan ya fueron grandes. Esa carga simbólica puede acelerar la reconstrucción del equipo y los buenos resultados pueden tardar menos en llegar.