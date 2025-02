Erik Lamela puede hacer historia superando a Messi o Cristiano

La FIFA cada año entrega el The Best al mejor jugador de la temporada, pero en la gala también encontramos el premio Puskas, premio que es otorgado al gol del año. El galardón se elige mediante votación y se entrega desde la temporada 2008/2009. El primer ganador fue Cristiano Ronaldo, el luso ganó el premió vistiendo la camiseta de los 'red devils' por su gol contra el Oporto en el partido de vuelta de cuartos de Champions.

Criterios

Importancia del partido

La estética del gol

Ausencia del factor suerte o de un error cometido por el rival

El premio Puskas, a diferencia del The Best, no es entregado al mejor jugador, sino al mejor gol, eso posibilita que jugadores que no tienen tanto renombre sean reconocidos por su actuación individual. Encontramos ganadores conocidos como Neymar o Salah, pero también encontramos jugadores fuera de la élite futbolista como Daniel Zsori de Rumanía o Mohd Faiz Subri de Malasia.

Messi no tiene el premio

Irónicamente Messi no ha ganado el premio Puskas después de tantos goles históricos y momentos inolvidables. El más recordado de los tantos de Messi que no pudo ganar fue el que en 2015 le hizo a Athletic de Bilbao, en la final de la Copa del Rey.

Ganador del 2024

El último ganador fue Alejandro Garnacho después de su espectacular golazo de chilena contra el Everton. El jugador argentino quiso replicar al mismisimo Wayne Rooney para hacer historia y llevarse el premio para casa. Belleza y Dificultad mezclados para dejar esta obra de arte.

Erik Lamela se puede convertir en el primer jugador en toda la historia en ganar 2 premios Puskas. El jugador argentino ya ganó el premio en 2021 por su gol contra el Arsenal de rabona, cuando aún defendía la camiseta del Tottemham Hotspur. Después de su paso por Sevilla llegó libre el pasado verano al AEK Atenes de Grecia donde comparte vestuario con Anthony Martial y esta campaña lleva 13 partidos en los que ha marcado 3 goles y ha repartido 3 asistencias.

El mediapunta argentino, de 32 años, marcó un tanto con una volea espectacular el pasado fin de semana en el triunfo del AEK Atenas sobre PAOK Salónica por 2-1, por la Superliga de Grecia. Se cumplían 37 minutos del primer tiempo cuando el exjugador del Sevilla recibió un centro fuera del área y decidió pegarle directamente con la izquierda, para clavar un golazo y dejar el 1-0 momentanio.

Es cierto que el premio no será entregado hasta el enero del año que viene y aún quedan muchos goles por marcarse, pero Erik Lamela es un serio candidato a llevarse otra vez este premio. Apenas comienza febrero y Erik Lamela ya pide a gritos que le den otra vez el galardón.