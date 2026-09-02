Eren Dinkçi, el jugador que priorizó estar cerca de su pareja enferma a su carrera deportiva

Para la gran mayoría de seguidores del fútbol, dicho deporte cobra una gran importancia en su día a día, llegando a convertirse en uno de los aspectos más importantes de su rutina. Sin embargo, en ocasiones queda demostrado de manera evidente que la disciplina futbolística, por mucha pasión que despierte, no deja de tratarse de un juego en comparación con otras situaciones.

Así, el ejemplo más claro de que hay cosas más importantes que el deporte rey es el de Eren Dinkçi, el cual estaba construyendo una carrera en la élite del fútbol alemán en el Friburgo, después de haber conseguido destacar por sus cualidades futbolísticas en el Heidenheim. No obstante, la vida le obligó a tomar una decisión que cambió completamente sus prioridades, una vez que se le detectó leucemia a su pareja.

Un club más modesto para estar cerca de ella

Eren Dinkçi demostró todo su talento en la temporada 23/24, donde se convirtió en una de las grandes sorpresas de la Bundesliga tras alcanzar las meritorias cifras de 10 goles y cuatro asistencias, además de repartir otra asistencia y anotar otro tanto en la DFB-Pokal. De esta manera, el extremo turco se ganó su fichaje por el Friburgo, club teutón con más aspiraciones a nivel deportivo.

Eso sí, su camino no fue sencillo, ya que tras una campaña y media en dicho conjunto, en las que no logró demostrar sus cualidades, regresó al Heidenheim en calidad de cedido en enero de 2026, donde cuajó una buena segunda mitad de curso en la que recuperó sensaciones, sumando tres goles y una asistencia en 14 partidos. Ya después de haber regresado del préstamo, a sus 24 años de edad parecía que podía lograr un puesto en el Friburgo, pero una vez que se le detectó leucemia a su pareja, Cinja, sus prioridades cambiaron.

Debido a la enfermedad de su novia, el futbolista decidió que sus aspiraciones a nivel deportivo pasaban a segundo plano, pues la decisión fue salir de nuevo cedido al Werder Bremen para poder regresar a la ciudad de Bremen, donde tanto él como su pareja nacieron. Con esta decisión, Dinkçi cambió un club con aspiraciones más altas para poder estar más cerca de Cinja durante su tratamiento contra la enfermedad. "Debo dejar Freiburg porque el deseo de Cinja era volver a casa o estar cerca de ella", admitió el extremo, demostrando cómo, en ocasiones, la vida cambia las prioridades y el fútbol pasa a segundo plano.