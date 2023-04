La Eredivisie adelanta a Portugal y ya es la sexta liga de Europa

Desde 2024, los Países Bajos tendrán dos plazas directas en Champions y la posibilidad de una tercera en fases previas Hace cinco años, la liga de los Países Bajos era la número 14 de Europa por coeficiente

La Liga de los Países Bajos, la Eredivisie, sigue creciendo y ya es la sexta de Europa según el ránking de la UEFA, adelantando al campeonato portugués. Así, el fútbol luso cae a la séptima plaza y ello afecta a los billetes para las competiciones continentales de clubes.

Esto significa que a partir de la temporada 2024-25, no uno, sino dos clubes de la máxima categoría neerlandesa recibirán un billete directo a la fase de grupos de la Champions League. El número tres de la Eredivisie jugará la previa. La última vez que Holanda terminó una temporada entre los seis primeros de la lista fue en 2001.

