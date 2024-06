Eredivisie 2023-2024: Luuk de Jong guía al PSV a la gloria

Las tres últimas Eredivisie conquistadas por el PSV antes de la presente campaña tenían un denominador común en ofensiva. Un espigado ariete que, años más tarde, tendría recordado paso por LaLiga para llevar sus goles de Sevilla a Barcelona y pegar la vuelta a Países Bajos en 2022. Desde entonces, su misión siguió intacta, retomando el trabajo donde lo dejó. Y seis temporadas después los de Eindhoven volvieron a saborear la gloria liguera, otra vez guiados por ese artillero nato. Luuk de Jong, su nombre. 29 goles, su aporte para quitarle el trono al Feyenoord y hundir aún más al Ajax.

SOLO UNA DERROTA

No obstante, si bien ya había refrendado sus santeriores campañas con buenas cifras, la 2023/24 fue demencial en cuanto a números. En total, 38 dianas se apuntó entre todas las competiciones, incluida una Champions League que volverán a disputar la próxima temporada. Su puntería mortal fue la mayor arma con la que contó Peter Bosz para conformar el mejor equipo de los Países Bajos este curso. Ya avisó cuando le quitó la Supercopa al Feyenoord de Arne Slot -segundo- en agosto del 2023.

Sus rachas le llevaron, además, a ser el mejor equipo del año natural, y mantuvieron su forma para 2024, cerrando la campaña con solo una derrota, cuatro empates y 29 victorias. Otro exazulgrana, Sergiño Dest, fue gran protagonista del éxito hasta su lesión en abril.

CATÁSTROFE DEL AJAX

Lo que apuntaba como una temporada para recuperar la gloria que el Feyenoord se llevó en 2023 fue una pesadilla para los de Amsterdam. Cinco derrotas en seis partidos entre septiembre y octubre hicieron al equipo prescindir de su entrenador, Maurice Steijn, tras coquetear con el descenso. John van’t Schip asumió como técnico y enderezó el rumbo para acabar en la quinta plaza. Ahora asumirá Francesco Farioli para levantar una liga que no ven desde 2022.

MÁXIMO GOLEADOR

Si el PSV logró obtener el título del torneo fue, en gran parte, por el trabajo de Luuk en ofensiva. El exjugador blaugrana fue salvador en Eindhoven para apuntarse 29 escalones hacia la gloria liguera, además de quince asistencias. Pero no estuvo solo en su procura por el galardón. Le acompañó la excelsa temporada de Vangelis Pavlidis, con mismo número de goles para clasificar al AZ Alkmaar a la Europa League. El mexicano Giménez, del Feyenoord, fue tercero, mientras Brobbey se quedó con la cuarta plaza y Steijn, del Twente, en quinto lugar.

Luuk de Jong - PSV (29 goles / 6 de penalti)

Vangelis Pavlidis - AZ Alkmaar (29 goles / 1 de penalti)

Santiago Giménez - Feyenoord (23 goles / 2 de penalti)

Brian Brobbey - Ajax (18 goles / 0 de penalti)

Sem Steijn - Twente (17 goles / 1 de penalti)

Pavlidis (izquierda) y De Jong (derecha), los goleadores de la Eredivisie / EFE

PORTERO MENOS GOLEADO

Los goles de De Jong no habrían sido de servicio si bajo palos el PSV no hubiera contado con la solidez de Walter Benítez. El guardameta argentino se hizo un muro este curso en la liga neerlandesa, con solo 20 tantos recibidos en los 33 partidos disputados por su parte en el curso. El ex de la Real Sociedad, Matthew Ryan, también tuvo buen promedio, recibiendo solo 28 tantos en 29 juegos con el AZ Alkmaar.

Walter Benítez - PSV ( 20 goles recibidos / 33 partidos jugados / 0.61 coeficiente)

Matthew Ryan - AZ Alkmaar (28 goles recibidos / 29 partidos jugados / 0.97 coeficiente)

Lars Unnerstall - Twente (34 goles recibidos / 32 partidos jugados / 1.06 coeficiente)

Jeffrey de Lange - Go Ahead Eagles (46 goles recibidos / 34 partidos jugados / 1.35 coeficiente)

Nick Olik - Sparta Rotterdam (48 goles recibidos / 34 partidos jugados / 1.41 coeficiente)

Walter Benítez, durante un partido de la Eredivisie con el PSV / @PSV

EL ONCE IDEAL

Eredivisie 2023-2024: Luuk de Jong guía al PSV a la gloria / Marc Creus

PORTERO

Con diferencia, el argentino Benítez merece el lugar en el once ideal de la liga. También puso otro trofeo en el anaquel manteniendo su portería a cero durante el 0-1 ante el Feyenoord por la supercopa neerlandesa. Es prenda de garantía para Peter Bosz.

Walter Benítez PSV Eindhoven

31 años

33 partidos

20 goles concedidos

55 paradas

1.7 paradas por partido

DEFENSAS

Solidez y polivalencia para la zaga ideal de la Eredivisie en su temporada 2023/24. Geertruida y Hartman por bandas fueron las balas con las que contó el Feyenoord para quedarse con la segunda plaza, sumando ocho goles y diez asistencias entre ambos. Por el centro, la solidez de Bas Kuipers sirvió para que el Twente, que jugará la próxima Champions League, le fichara antes de finalizar el curso; a su lado, Boscagli resultó ser el mejor aliado de Benítez en Eindhoven buscando un muro impenetrable.

Lutsharel Geertruida Feyenoord

23 años

Lateral derecho

34 partidos

8 goles

5 asistencias

Bas Kuipers Go Ahead Eagles

29 años

Defensa central

33 partidos

5 goles

4 asistencias

Olivier Boscagli PSV

26 años

Defensa central

33 partidos

3 goles

4 asistencias

Quilindschy Hartman Feyenoord

Lateral izquierdo

22 años

26 partidos

5 asistencias

5 recuperaciones promedio por partido

CENTROCAMPISTAS

La creatividad se toma la medular en los mejores del curso de los Países Bajos. Por el centro, la recuperación corre a cargo de Mats Wieffer, indiscutido en el Feyenoord, mientras las asistencias las reparte Joey Veerman, el cerebro de la Eredivisie con 16 pases para gol. Bakayoko y Calvin Stengs aportan su atrevimiento por las bandas.

Matts Wieffer Feyenoord

24 años

Pivote

29 partidos

5 goles

7.4 recuperaciones por partido

Joey Veerman PSV

25 años

Mediocentro

29 partidos

5 goles

16 asistencias

Johan Bakayoko PSV

21 años

Extremo derecho

33 partidos

12 goles

9 asistencias

Calvin Stengs Feyenoord

25 años

Extremo

29 partidos

6 goles

12 asistencias

DELANTEROS

En tema de atacantes sobran las palabras cuando también se caen los goles de la bolsa. 58 goles entre los dos arietes del once ideal de la Eredivisie, repartidos exactamente en 29 para Luuk de Jong (seis de penalti) y 29 para Pavlidis (apenas uno desde el punto del penal).

Luuk de Jong PSV

33 años

Delantero centro

34 partidos jugados

29 goles

15 asistencias

Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar

25 años

Delantero centro

34 partidos

29 goles

4 asistencias

LA RADIOGRAFÍA DE LA EREDIVISIE

Estos serán los equipos que jugarán en Europa la próxima campaña y los descendidos:

Champions : PSV, Feyenoord y Twente.

: PSV, Feyenoord y Twente. Europa League: AZ Alkmaar y Ajax.

AZ Alkmaar y Ajax. Conference League: Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles. Descensos: Excelsior, Volendam y Vitesse.

EL CAMPEÓN DE LA COPA

En una alocada final copera, el Feyenoord se llevó el título ante el NEC Nijmegen gracias al solitario tanto de Igor Paixao en la segunda parte (59’). La final, disputada precisamente en su estadio el 21 de abril, fue con celebración para los de Rotterdam, contó con la expulsión de Yankuba Minteh al 72’.

LA REVELACIÓN DEL CAMPEONATO

El delantero Brian Brobbey fue de lo poco rescatable de la mala temporada que tuvo el Ajax. A sus 22 años destapó sus mejores registros con los de Ámsterdam, marcando 18 goles en 30 duelos.