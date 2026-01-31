¿Se equivocó el Madrid con Endrick? "Vino a cambiar la liga"

Endrick por aquí, Endrick por allá. El delantero brasileño ha pasado de estar en el foco mediático por acumular minutos sentado en el banquillo a hacerlo por marcar goles a porrillo. Cuatro en tres partidos. Y también ha firmado una asistencia. Números que algunos usan para señalar a Xabi Alonso y las pocas oportunidades que le dio como técnico del Real Madrid. Lo cierto es que el ex del Palmeiras ha caído de pie en Lyon. Tanto, que ha sido distinguido como el mejor jugador de la Ligue 1 en el mes de enero.

En Liga, Endrick suma tres goles y una asistencia en solo dos partidos. Los marcó todos en la goleada contra el Metz, un 'hat-trick' que le convirtió en el brasileño más joven en anotar un triplete en el fútbol europeo, superando a jugadores como Ronaldo Nazário. Y claro está, ante este espectacular estado de forma, muchos madridistas dibujan en sus respectivas cabezas cómo iría la temporada si le hubiesen dado más protagonismo.

Invisible en el Madrid

Sus cifras en el Real Madrid en el primer tramo de curso son irrisorias: tres partidos, contando Liga, Champions League y Copa, y ningún gol. Ciertamente normal teniendo en cuenta que no alcanzó ni los 100 minutos de juego.

Pero en Francia ha cambiado todo. "Vino a cambiar la liga", publicaba hace unos días la cuenta oficial de la Ligue 1 en español. Por lo menos, ya es indispensable para Paulo Fonseca, quien considera que su llegada ha impulsado una mejora importante en un equipo que cada vez sube más en la tabla de la Ligue 1 (cuarto con 36 puntos) y que ha terminado la fase de liga de la Europa League en el primer puesto. A partir de octavos de final, podrá contar con la pólvora del brasileño.

Objetivo: Mundial 2026

Feliz y confiado, el Olympique de Lyon parece ser el escenario perfecto para desplegar todo su fútbol: “Mi adaptación ha sido casi perfecta. Desde que llegué, la comunicación con mis compañeros y el cuerpo técnico ha sido excelente. Estoy muy agradecido”, comentó en una entrevista con L'Équipe.

Endrick es feliz en el Olympique de Lyon / Olympique Lyonnais

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Endrick está enfocado en no soltar el acelerador y poder representar a Brasil, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, quien ha optado por otras alternativas estos meses por su nulo protagonismo en el Real Madrid. Y sobre el futuro, se encomendó a Dios: “Solo él sabe qué pasará, si me dirá que me quede (en Lyon) o no. Nadie sabe lo que nos deparará el futuro”. Visto lo visto, el cuadro galo estaría encantado de tenerlo otra temporada más, pero parece imposible que el Madrid acepte.