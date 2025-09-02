Informe SPORT
MERCADO DE FICHAJES
Los equipos que más han gastado en el mercado: Simeone planta cara a la Premier
El mercado de fichajes llegó a su final con un claro dominio del campeonato inglés
Ya no hay más movimientos. El mercado de fichajes puso punto y final este lunes a un verano lleno de rumores increíbles, culebrones interminables y traspasos inimaginables. Una vez más, la Premier League cimentó su estatus de la liga más poderosa del mundo con un mercado de fichajes de récord: más de 3.000 millones gastados, el mayor registro de la historia, y traspasos como el de Alexander Isak, Eberechi Eze, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Viktor Gyökeres.
Por detrás quedan otros campeonatos como la Serie A, con una inversión de 1.190 millones de euros, la Bundesliga con un gasto de 856 'kilos' o la LaLiga EA Sports con un desembolso de 677 millones. De esta manera, la liga inglesa vuelve a demostrar su enorme potencial económico pasando muy por encima de sus competidores.
En ese sentido, el Liverpool ha dominado el mercado de fichajes con una inversión descomunal cercana a los 500 millones de euros. Después de levantar la Premier League, el conjunto 'red' ha llevado a cabo una importante revolución para dar el salto definitivo en la Champions League con fichajes de primer nivel como Frimpong, Wirtz, Ekitiké o Isak, entre otros.
Los 10 clubes que más han gastado
- Liverpool FC (489.7)
- Chelsea FC (314.5)
- Newcastle United (301.6)
- Arsenal FC (293.5)
- Manchester United (229.7
- Tottenham Hottspur (205.6)
- Bayer 04 Leverkusen (198.2)
- Nottingham Forest (185.5)
- Manchester City (176,9)
- Atlético de Madrid (175)
Por detrás le siguen Chelsea, Newcastle, Arsenal, Manchester United y Tottenham. Y hay que remontarse hasta el séptimo puesto para encontrar a un equipo de otra liga, con el Bayer Leverkusen y un gasto cercano a los 200 'kilos'. De LaLiga, el Atlético de Madrid cierra el Top-10 de clubes que más han gastado en un verano muy movido para los colchoneros.
Estos son los 10 clubes de las cinco grandes ligas que más han gastado
Liverpool FC (489.7): Frimpong (40), Pécsi (1.8), Wirtz (125), Kerkez (46.9), Woodman (libre), Nyoni (sube del filial), Ekitiké (95), Leoni (31), Isak (150).
Chelsea FC (314.5): Páez (10), Quenda (52.1), Joao Pedro (63.7), Gittens (64.3), Estevao (34), Hato (44.2), Garnacho (46.2), Buonanotte (cesión).
Newcastle United (301.6): Cordero (libre), Elanga (61.4), Ramsdale (cesión), Thiaw (35), Ramsey (45.2), Woltemade (85), Wissa (75).
Arsenal (293.5): Kepa (5.8), Dowman (sube del filial), Zubimendi (70), Norgaard (11.6), Madueke (56), Mosquera (15), Gyökeres (65.8), Eze (69.3).
Manchester United (229.7): Cunha (74.2), Fredericson (sube del filial), Obi (sube del filial), León (4), Kana-Biyik (libre), Mbeumo (75), Sesko (76.5).
Tottenham Hottspur (205.6): Vuskovic (11), Danso (25), Tel (35), Takai (5.8). Kudus (63.8), Palhinha (cesión), Simons (65), Kolo Muani (cesión).
Bayer 04 Leverkusen (198.2): Stepanov (sube del filial), Maza (12), Oermann (1.9), Flekken (11), Onyeka (sube del filial), Tape (libre), Faye (2.7), Quansah (35), Kofane (5.3), Tillman (35), Alfa-Ruprecht (1.3), Blaswich (2), Poku (10), Echeverri (cesión), Badé (25), Lucas Vázquez (libre), Ben Seghir (32), Equi Fernández (25).
Nottingham Forest (185.5): Abbott (sube del filial), Jesus (11.6), Cunha (12), Ndoye (42), Gunn (libre), Mcatee (25.5), Hutchinson (43.4), Kalimuendo (30), Douglas Luiz (cesión), Savona (13), John (8), Cuiabano.
Manchester City (176,9): Aït-Nouri (36.8), Bettinelli (2.4), Cherki (36.5), Reijnders (55), Nypan (15), Trafford (31.2).
Atlético de Madrid (175): Lenglet (libre), Musso (3), Ruggeri (17), Baena (42), Cardoso (24), Almada (21), Pubill (16), Hancko (26), Mouriño (4), Raspadori (22), Nico González (cesión).
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario