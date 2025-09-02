Los equipos que más han gastado en el mercado: Simeone planta cara a la Premier

Ya no hay más movimientos. El mercado de fichajes puso punto y final este lunes a un verano lleno de rumores increíbles, culebrones interminables y traspasos inimaginables. Una vez más, la Premier League cimentó su estatus de la liga más poderosa del mundo con un mercado de fichajes de récord: más de 3.000 millones gastados, el mayor registro de la historia, y traspasos como el de Alexander Isak, Eberechi Eze, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Viktor Gyökeres.

Por detrás quedan otros campeonatos como la Serie A, con una inversión de 1.190 millones de euros, la Bundesliga con un gasto de 856 'kilos' o la LaLiga EA Sports con un desembolso de 677 millones. De esta manera, la liga inglesa vuelve a demostrar su enorme potencial económico pasando muy por encima de sus competidores.

En ese sentido, el Liverpool ha dominado el mercado de fichajes con una inversión descomunal cercana a los 500 millones de euros. Después de levantar la Premier League, el conjunto 'red' ha llevado a cabo una importante revolución para dar el salto definitivo en la Champions League con fichajes de primer nivel como Frimpong, Wirtz, Ekitiké o Isak, entre otros.

Los 10 clubes que más han gastado Liverpool FC (489.7) Chelsea FC (314.5) Newcastle United (301.6) Arsenal FC (293.5) Manchester United (229.7 Tottenham Hottspur (205.6) Bayer 04 Leverkusen (198.2) Nottingham Forest (185.5) Manchester City (176,9) Atlético de Madrid (175)

Por detrás le siguen Chelsea, Newcastle, Arsenal, Manchester United y Tottenham. Y hay que remontarse hasta el séptimo puesto para encontrar a un equipo de otra liga, con el Bayer Leverkusen y un gasto cercano a los 200 'kilos'. De LaLiga, el Atlético de Madrid cierra el Top-10 de clubes que más han gastado en un verano muy movido para los colchoneros.

Estos son los 10 clubes de las cinco grandes ligas que más han gastado

Liverpool FC (489.7): Frimpong (40), Pécsi (1.8), Wirtz (125), Kerkez (46.9), Woodman (libre), Nyoni (sube del filial), Ekitiké (95), Leoni (31), Isak (150).

Chelsea FC (314.5): Páez (10), Quenda (52.1), Joao Pedro (63.7), Gittens (64.3), Estevao (34), Hato (44.2), Garnacho (46.2), Buonanotte (cesión).

Newcastle United (301.6): Cordero (libre), Elanga (61.4), Ramsdale (cesión), Thiaw (35), Ramsey (45.2), Woltemade (85), Wissa (75).

Arsenal (293.5): Kepa (5.8), Dowman (sube del filial), Zubimendi (70), Norgaard (11.6), Madueke (56), Mosquera (15), Gyökeres (65.8), Eze (69.3).

Manchester United (229.7): Cunha (74.2), Fredericson (sube del filial), Obi (sube del filial), León (4), Kana-Biyik (libre), Mbeumo (75), Sesko (76.5).

Tottenham Hottspur (205.6): Vuskovic (11), Danso (25), Tel (35), Takai (5.8). Kudus (63.8), Palhinha (cesión), Simons (65), Kolo Muani (cesión).

Bayer 04 Leverkusen (198.2): Stepanov (sube del filial), Maza (12), Oermann (1.9), Flekken (11), Onyeka (sube del filial), Tape (libre), Faye (2.7), Quansah (35), Kofane (5.3), Tillman (35), Alfa-Ruprecht (1.3), Blaswich (2), Poku (10), Echeverri (cesión), Badé (25), Lucas Vázquez (libre), Ben Seghir (32), Equi Fernández (25).

Nottingham Forest (185.5): Abbott (sube del filial), Jesus (11.6), Cunha (12), Ndoye (42), Gunn (libre), Mcatee (25.5), Hutchinson (43.4), Kalimuendo (30), Douglas Luiz (cesión), Savona (13), John (8), Cuiabano.

Manchester City (176,9): Aït-Nouri (36.8), Bettinelli (2.4), Cherki (36.5), Reijnders (55), Nypan (15), Trafford (31.2).

Atlético de Madrid (175): Lenglet (libre), Musso (3), Ruggeri (17), Baena (42), Cardoso (24), Almada (21), Pubill (16), Hancko (26), Mouriño (4), Raspadori (22), Nico González (cesión).