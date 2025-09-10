"Los equipos grandes saben que en el momento en el que uno se cae o les han medio tocado, el árbitro les va a pitar la falta"

El fútbol y la polémica van casi siempre de la mano. Nos guste o no siempre existirán acciones controvertidas, dentro y fuera del terreno de juego, que avivarán los debates y animarán el día a día de este deporte.

En ese sentido, Joel Robles, actual portero del Estoril con pasado bético, revivió en una entrevista en el 'After de Post United' el polémico derbi entre Betis y Sevilla en el que un palo arrojado desde la grada impactó en Joan Jordán provocando la suspensión del partido.

"Los derbis son muy calientes y eso va a pasar toda la vida. Por parte del bético que tiró el palo, mal hecho, eso por supuesto. Eso es indefendible, es una agresión y no se debe hacer. También lanzaron al palo al jugador menos adecuado. Si le da a Jesús Navas o a Rakitic, estoy seguro de que ni se tiran al suelo, ni hacen el paripé de que se marea para no jugarlo".

"No quiero comentar más, es un debate que es pasado. Pero creo que la respuesta del Sevilla no fue la correcta. Ha sido un club muy ganador y ahí no lo mostraron. Creo que podrían haber sido más señores y a jugar. Al final el objetivo era eliminarlo, se consiguió al día siguiente y todo perfecto", agregó.

Robles también se pronunció sobre el trato de los árbitros a los equipos más grandes del fútbol español: "Los equipos grandes saben que en el momento en el que uno se cae al suelo o les han medio tocado, el árbitro les va a pitar la falta".

Entre otros temas, el ex portero del Betis, Atlético de Madrid o Rayo Vallecano habló de la figura de Cristiano Ronaldo: "Después de que me marcara de tacón, tuvimos control antidopaje y estuvimos charlando. Me dijo que tenía el isquio bien trabajado". "La gente está confundida con Cristiano porque ha dicho comentarios en los medios que no gustaron, pero es un chico muy natural", añadió.