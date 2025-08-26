El equipo suizo que juega con las camisetas del Barça

El Barça es uno de los equipos más importantes del mundo. Su influencia traspasa fronteras, llegando hasta los lugares más recónditos del mundo, donde no es extraño ver camisetas del conjunto azulgrana con el nombre de sus máximas leyendas en el dorsal. En el mundo del fútbol, son muchos los equipos que se han inspirado en el club catalán y adoptaron sus colores como el Levante, el Eibar o el Crystal Palace en Inglaterra; pero ninguno tanto como el YF Juventus, equipo de la cuarta división suiza, que juega con la camiseta alternativa de 2022 y su escudo estampado sobre el emblema barcelonés.

El club de Zúrich, actual líder del grupo 3 de la 1. Liga Classic, jugó a domicilio con el Baden AG y saltó al terreno de juego con una singular equipación que cautivó a los aficionados locales: la camiseta alternativa del Barça en la temporada 2022/23. La gran diferencia con la tercera equipación del club catalán es que estamparon sus propios patrocinadores y pegaron su escudo sobre el azulgrana, llegando a caerse en algunos casos durante el choque fruto de la rústica modificación.

Una historia conjunta por un aficionado

El Sportclub Young Fellows Juventus fue fundado en 1992, mismo año en el que el Barça levantó su primera Copa de Europa en Wembley ante la Sampdoria, como resultado de la fusión de dos clubes históricos de Suiza, el FC Young Fellows y el SCI Juventus Zurigo. Sobre el papel, cuesta encontrar un vínculo de unión entre uno de los mejores clubes de la historia y un modesto equipo helvético que vaga por la cuarta categoría del país. No obstante, el Barça tiene millones de aficionados y simpatizantes esparcidos por todo el mundo, y uno de ellos ha dejado su marca en el conjunto de Zúrich.

La família Bauert con Piero portando un chandal del Barça / Blick

Y es que, como explicó Sebastian Bauert, segundo entrenador de la Juventus e hijo del director deportivo Piero Bauert, al medio 'Blick': "a mi padre simplemente le gustan las camisetas. Es un gran aficionado del Barça". He aquí el culpable: Piero Bauert, quien lleva casi dos décadas vinculado al club y ha dejado su huella en el conjunto blanquinegro. A lo largo de estos 20 años, la influencia azulgrana en el equipo zuriqués ha ido mucho más allá que vestir la version de aficionado de la tercera equipación, pues los jugadores también tienen los chándales del Barça e incluso han portado una equipación que emula la 'Senyera'. Además, en febrero del año pasado, su segundo equipo realizó un campo de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y en 2022 se enfrentaron al Barça B en un partido de entrenamiento.

Fermín en el partido ante el YF Juventus / FCBarcelona

El Barça: sinónimo de virales y éxitos deportivos

A pesar de que las redes sociales se han hecho eco de la notícia de las equipaciones recientemente, la realidad es que la historia del YF Juventus lleva muchos años vinculada al Barça. De hecho, como explicaban los aficionados del equipo suizo a 'Bilck' para ellos llevar la equipación alternativa del club catalán "no es nada del otro mundo", pues ya la han usado en múltiples ocasiones en el pasado. Aun así, a los aficionados del Baden "les pareció muy gracioso", aseguró uno de los seguidores.

Más allá de la curiosidad, la equipación no le sentó nada mal a la 'Vecchia Signora' helvética que se impuso al Baden por 1-2 y es líder en solitario de su grupo. Ha ganado los tres partidos que se han disputado y sueña con salir del pozo de la cuarta división, categoría que ha transitado en las últimas tres temporadas tras descender de Promotion League en 2023. Veremos si lo hacen con la misma solvencia con la que el Barça de Flick domina el fútbol nacional.