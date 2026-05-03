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FÚTBOL INTERNACIONAL

El equipo propiedad de Suárez y Messi se estrena en la tercera división con una victoria

El Deportivo LSM debutó con victoria en la tercera división uruguaya al imponerse por la mínima al Canadian

Rodrigo Pastorini celebra el primer gol de Deportivo LSM en la tercera división de Uruguay

Rodrigo Pastorini celebra el primer gol de Deportivo LSM en la tercera división de Uruguay / @deportivo.lsm

EFE

Montevideo

El Deportivo LSM, equipo del que son propietarios Luis Suárez y Lionel Messi, se estrenó en la tercera categoría del fútbol uruguayo con victoria este domingo por 0-1 ante el Canadian.

El goleador Rodrigo Pastorini marcó a los 64 minutos el tanto que le dio el triunfo a los dirigidos por Rafael Cánovas, campeones de la cuarta división en la temporada 2025.

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De esta forma, Deportivo LSM sube a la primera posición de la Serie B de la Primera Divisional C uruguaya, que comparte con Potencia, Salus, Durazno, Parque del Plata, Basáñez, Artigas, Canadian, Lito y Platense.

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