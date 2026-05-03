FÚTBOL INTERNACIONAL
El equipo propiedad de Suárez y Messi se estrena en la tercera división con una victoria
El Deportivo LSM debutó con victoria en la tercera división uruguaya al imponerse por la mínima al Canadian
EFE
Montevideo
El Deportivo LSM, equipo del que son propietarios Luis Suárez y Lionel Messi, se estrenó en la tercera categoría del fútbol uruguayo con victoria este domingo por 0-1 ante el Canadian.
El goleador Rodrigo Pastorini marcó a los 64 minutos el tanto que le dio el triunfo a los dirigidos por Rafael Cánovas, campeones de la cuarta división en la temporada 2025.
De esta forma, Deportivo LSM sube a la primera posición de la Serie B de la Primera Divisional C uruguaya, que comparte con Potencia, Salus, Durazno, Parque del Plata, Basáñez, Artigas, Canadian, Lito y Platense.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Osasuna - Barça, en directo: alienaciones y última hora del partido de Liga
- Raphinha medita y el Barça espera una respuesta
- Ansu Fati sigue dando motivos a De la Fuente: decisivo y récord goleador
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça
- Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick
- La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez
- La última locura de mercado por Bernardo Silva