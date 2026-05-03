El equipo propiedad de Suárez y Messi se estrena en la tercera división con una victoria

El Deportivo LSM, equipo del que son propietarios Luis Suárez y Lionel Messi, se estrenó en la tercera categoría del fútbol uruguayo con victoria este domingo por 0-1 ante el Canadian.

El goleador Rodrigo Pastorini marcó a los 64 minutos el tanto que le dio el triunfo a los dirigidos por Rafael Cánovas, campeones de la cuarta división en la temporada 2025.

Noticias relacionadas

De esta forma, Deportivo LSM sube a la primera posición de la Serie B de la Primera Divisional C uruguaya, que comparte con Potencia, Salus, Durazno, Parque del Plata, Basáñez, Artigas, Canadian, Lito y Platense.