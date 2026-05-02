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FÚTBOL INTERNACIONAL

El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi se estrena en la tercera división de Uruguay

El Deportivo LSM, fundado por los futbolistas Lionel Messi y Luis Suárez, debuta este domingo en la tercera categoría del fútbol uruguayo tras proclamarse campeón de la cuarta división

Deportivo LSM, en un partido de liga la pasada temporada

Deportivo LSM, en un partido de liga la pasada temporada / @deportivo.lsm

EFE

Montevideo

El Deportivo LSM -equipo que pertenece a Luis Suárez y Lionel Messi- se estrenará este domingo en la Primera Divisional C -tercera categoría del fútbol uruguayo-, a la que arribó tras haber sido campeón de la cuarta división en la temporada 2025.

Los dirigidos por Rafael Cánovas disputarán su primer encuentro ante Canadian y lo harán con un plantel encabezado por el goleador Rodrigo Pastorini al que se le sumaron varias figuras.

Campeones uruguayos con Nacional junto a Suárez en 2022, los defensores Mario Risso y Christian Almeida defenderán esta temporada al equipo fundado el pasado año.

También el centrocampista ofensivo Rodrigo Amaral, dos veces campeón uruguayo con el Tricolor, ganador del Sudamericano sub-20 con la Celeste en 2017 y goleador de ese certamen, y exfutbolista del argentino Racing y los bolivianos The Strongest y Jorge Wilsterman.

La Primera Divisional C de esta temporada contará con la participación de 29 equipos y el Torneo Inicial estará dividido en tres series, dos con diez clubes cada una y la restante con nueve.

Deportivo LSM estará en la Serie C, mientras que la A y la B contarán con algunos históricos del fútbol uruguayo.

En la primera de estas estará Rampla Juniors, campeón uruguayo en 1927 y equipo que a lo largo de su historia contó con destacados futbolistas como el argentino Ángel Amadeo Labruna.

También Bella Vista, ganador del Campeonato Uruguayo de Primera División en 1990 y club al que defendió José Nasazzi, ganador con Uruguay de los Juegos Olímpicos en 1924 y 1928, además de capitán que alzó la primera Copa del Mundo de la FIFA en 1930.

Mientras tanto, la Serie C contará con cinco equipos que jugaron en el círculo de privilegio: Villa Teresa, Huracán Buceo, Deportivo Colonia, Villa Española y Sud América.

Este último disputó en 1995 los octavos de final de la extinta Copa Conmebol y a lo largo de su historia contó con futbolistas como los campeones del mundo en 1950 Alcides Edgardo Ghiggia, Shubert Gambetta y Julio Pérez.

Deportivo LSM, campeones de la cuarta división de Uruguay en 2025

Deportivo LSM, campeones de la cuarta división de Uruguay en 2025 / @deportivo.lsm

Ahora, todos los equipos buscarán desde este fin de semana sellar su boleto a la Segunda División de Uruguay.

Uno de ellos será Deportivo LSM, cuyo nacimiento fue anunciado el 27 de mayo del pasado año por los históricos goleadores de las selecciones de Uruguay y Argentina.

La noticia fue dada a conocer en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la Albiceleste también sería parte.

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"Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM", dijo el exdelantero de Barcelona y Atlético de Madrid.

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