El equipo que escapa la quiebra con más de 1.000 patrocinadores en su camiseta

El saneamiento económico es uno de los principales factores en el fútbol para que un club siga a flote. Y cada vez parece más difícil en el fútbol actual sin una gestión impecable. En este contexto, algunos equipos optan por iniciativas ingeniosas para aportar músculo económico a la caja de la entidad.

Este ha sido el caso del Deportivo Municipal, un club de Perú que, tras sufrir múltiples descensos y caer en una grave crisis financiera, ha arrancado esta temporada 2026/27, la de su 90 aniversario, vendiendo más de 1.000 espacios publicitarios de su nueva camiseta para generar ingresos por esa vía.

La iniciativa ofrecía un espacio publicitario en la zamarra por unos 60 dólares (200 soles peruanos) a cada marca, y el resultado ha sido una de las camisetas de fútbol más originales jamás vistas, llena de patrocinadores. En tan solo tres meses, el club llegó al objetivo y llenó los espacios publicitarios, integrados en la camiseta como mil cuadros en blanco y negro, que rodean la franja roja tradicional de la entidad.

Al más puro estilo 'crowdfunding', aficionados, empresas locales y emprendedores han podido comprar su espacio en la camiseta, ayudando al club a su regreso a la cima.

En todo caso, la iniciativa ha sido un éxito: el club se ha vuelto viral y ha recaudado suficiente para financiar su campaña en la Copa Perú, la cuarta categoría del fútbol del país. Además, ha ganado varios premios publicitarios por su creatividad.

"Lo que nació como una idea en el corazón del Perú... hoy trasciende fronteras", escribió el club tras el éxito de la campaña. "Noventa y un años de historia han inspirado a generaciones, uniendo a miles de personas bajo una misma pasión y demostrando que los colores no entienden de distancias. Cada bandera, cada camiseta y cada voz que alienta forman parte de un legado que sigue escribiéndose día a día".

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"Porque hay historias que no solo se recuerdan... se viven. Porque una vez que llevas al Muni en el corazón, nunca deja de acompañarte", añade.