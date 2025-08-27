El equipo de la Eredivisie que busca fichajes como si fuera LinkedIn

El sueño de muchos niños es llegar a ser futbolista profesional. Al final, pocos lo llegan a conseguir. En muchos casos, el talento se une a la 'suerte' en momentos concretos y a la visibilidad que el jugador pueda tener. En este sentido, ya existen varias plataformas para que esto suceda y las nuevas tecnologías han facilitado que los futbolistas puedan hacer vídeos de sus 'highlights', subirlos y que 'scouts' y agentes puedan decidir si tienen potencial para triunfar en la élite.

Pero también hay margen para la innovación, y así lo ha hecho el Go Ahead Eagles. El equipo de la Eredivisie, la primera división de los Países Bajos, ha puesto en marcha una plataforma en la que, tanto agentes como futbolistas libres pueden presentar sus candidaturas para jugar en la máxima división neerlandesa. En dicho portal, el club informa del tipo de perfil que necesitan, el estado de la transferencia (prioridad actual, cesión, objetivo del próximo mercado o perfil a seguir) y finalmente, la descripción del puesto.

SPORT ha tenido acceso a este innovador "portal de scouting online" en el que, por ejemplo, el club de la Eredivisie busca prioritariamente a un central y un lateral derecho para la próxima temporada. "Dinámico y capaz de hacer desbordes y desbordes. Sólido en defensa y bueno en combinación y pases. Puede ser un jugador joven con potencial para rotar por detrás de nuestro capitán. Hay lugar para gastar una pequeña cifra en traspaso", dice el club sobre el lateral.

En cuanto al central, se especifica que debe de ser un perfil con una fuerte personalidad y de máximo 26 años, "rápido, ágil y físicamente fuerte. Dominante en duelos aéreos y terrestres". El director deportivo busca, en él, un jugador de calidad que pueda ser titular a su llegada y que tenga experiencia al más alto nivel. Para él, el club asigna un presupuesto de 15.000 euros al mes en salario, además de los bonus, y una cifra de traspaso no superior al medio millón de euros.

El Go Ahead Eagles celebra un gol en pretemporada / @GAEagles

"Este portal facilita la inscripción de jugadores en nuestro sistema de ojeadores. Además, garantiza que cada jugador pueda ser evaluado de forma rápida y consistente, y es asignado automáticamente a uno de nuestros scouts. En este sitio web, también encontrará los perfiles que buscamos. De esta forma, podemos proporcionar fácilmente información sobre los jugadores registrados y mantenerle informado sobre el estado de nuestro proceso", explica el club, que añade que en la actualidad no puede fichar a jugadores de fuera de la Unión Europea debido a la normativa holandesa. "Además, tened en cuenta que fichajes por encima del millón de euros normalmente no son una opción para nosotros".

Además, entre las informaciones para formar parte del club, el Go Ahead Eagles adjunta una presentación que presenta la entidad, la filosofía, sus logros o su estilo de juego, siendo muy concretos en tipos de perfiles básicos que el club quiere en cada posición: "Nuestro portero tiene que tener una buena apariencia, prevenir peligro directo e indirecto, estar cómodo en los balones altos, ser bueno en las situaciones de uno contra uno y estar cómodo jugando con los pies".

"Nuestro delantero centro tiene que tener un perfil dinámico y agresivo, capaz de mantener el balón y capaz de asociarse con los jugadores que tiene alrededor. Además, tiene hambre y habilidades de cara a gol y tiene un rol importante en presionar al rival cuando crean desde la línea defensiva", apuntan sobre el '9' deseado.

El Go Ahead Eagles fue fundado en 1902 en Deventer. La entidad, con cuarto campeonatos nacionales y tres apariciones en competiciones europeas en su historia, se describe a sí misma como un club "tradicional con una rica historia, combatiente, que practica fútbol atractivo y con pasión y coraje, además de tener una afición leal y una pasión por ayudar a los futbolistas a crecer". El Go Ahead se conoce en Países Bajos por su cantera y desarrollo de talento, que han triunfado tanto a nivel nacional como internacional, como Marc Overmars, Raimond van der Gouw, René Eijkelkamp, Paul Bosvelt, Jan Kromkamp, Victor Sikora, Bert van Marwijk o Demy de Zeeuw.

Overmars, exjugador de equipos como Arsenal o Barça, fue también director deportivo del club que juega en el estadio de De Adelaarshorst entre 2005 y 2012. Con él y sus sucesores, la entidad definió su estilo de juego "dominante, de creación desde atrás, de presión al rival tras pérdida de balón y con alta intensidad".

En la actualidad, uno de los objetivos del club es "brindarles a los jugadores de nuestra academia la oportunidad de debutar en el primer equipo. Pim Saathof y Robbin Weijenberg juegan actualmente en el primer equipo y han jugado en nuestra cantera. Otros jugadores que debutaron en el primer equipo y jugaron en nuestra cantera son Zakaria Eddahchouri y Orhan Džepar. Ambos jugaron en el primer equipo durante varios años. Sam Beukema también jugó en nuestra cantera y actualmente juega en el Bologna FC".