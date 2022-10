¡El épico final que se vivió en el fútbol inglés! Del 2-2 al 90' al 4-4 final

El Charlton Athletic y el Ipswich Town, de la tercera división, llegaron al minuto 90 con un empate a dos Cuatro goles en el añadido propiciaron el inesperado 4-4 final

Si el fútbol inglés tiene algo son finales épicos, independientemente de la categoría de los equipos. Ya no solo se ven desenlaces épicos en Premier League, sino que también en las otras categorías. Lo han confirmado el Charlton Athletic y el Ipswich Town, de la League One, tercera división británica. En el The Valley Stadium, Charlton e Ipswich llegaron al minuto 90 con un empate 2-2 en el mercador. En ese momento, el árbitro del partido comunicó el tiempo añadido (seis minutos, que al final serían nueve) y se desató la locura en el campo del equipo londinense.

Edmunson y John-Jules al 45 y 52 habían adelantado a los visitantes, que llegaron al partido como segundos en la clasificación y a un punto del líder, el Plymouth Argyle. Como si estuvieran haciendo un adelanto de lo que pasaría en el añadido, Rak-Sakyi descontó al 63 y Morgan empató al 76 para el Charlton. Ya con los seis minutos de añadido concedidos, el Ipswich Town se fue al ataque en busca del triunfo. Ladapo, al 90+1, marcó el 2-3 y Morsy, al 90+4, parecía que sentenciaba el partido con el 2-4.

90 mins: 2️⃣-2️⃣



FT: 4️⃣-4️⃣



🍿 Sit back, relax and enjoy the MADDEST stoppage time that you will probably ever see!



🔴⚪️ #cafc pic.twitter.com/dfVg0q5yEQ — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) October 30, 2022

La tribuna visitante celebraba por todo lo alto los dos goles en los últimos minutos, mientras que el resto de asistentes a The Valley abandonaban el estadio. Pero el Charlton Athletic no se quiso dar por vencido y tras un cobro de una falta, Terell Thomas de cabeza marcó el 3-4 al 90+6. Los locales se fueron a la ofensiva a buscar la épica, lo que generó bastantes espacios que el Ipswich no supo aprovechar para anotar el quinto. George Dobson no perdonó la falta de puntería de sus adversarios y en el último suspiro del encuentro, al 90+9, anotó el 4-4 final.