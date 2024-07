Enzo Fernández pide perdón

Enzo Fernández ha intentado apagar el incendio que él mismo provocó. La madrugada del domingo, el mediocentro del Chelsea hizo una 'live' desde el autocar de la selección argentina después de haber conquistado el bicampeonato de la Copa América. Y antes de interrumpir abruptamente la conexión, se puedo escuchar a varios internacionales argentinos entonando un cántico racista, que se hizo viral en el Mundial de Qatar, contra los futbolistas afrodescendientes de la selección francesa.

Y, obviamente, se montó un lío monumental. La Federación Francesa emitió un comunicado en el que condena y denuncia a la Albiceleste por los cánticos "de carácter racial y discriminatorio".

La polémica no terminó allí. Varios futbolistas del Chelsea mostraron su enojo por la actitud de Enzo Fernández en varias publicaciones en las redes sociales.

Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana dejaron de seguir al argentino en Instagram. De hecho, Fofana publicó una historia - una captura del vídeo - con el siguiente mensaje: "El fútbol en 2024: racismo sin complejos”.

Ante este ambiente enrarecido causado por un episodio que puede dinamitar el vestuario de los Blues antes de empezar la temporada, Enzo Fernández tomó cartas en el asunto y pidió perdón en un comunicado escrito en inglés que difundió tanto en su cuenta en Instagram como en X (el antiguo Twitter).

“Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, escribió Enzo.

Y prosiguió: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho”.

El cántico en cuestión es repugnante, racista y homofóbico. Dice así: "Juegan por Francia, pero vienen de Angola, qué lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el puto (homosexual) de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francesa".

Ahora falta por ver si las disculpas de Enzo Fernández serán suficientes para evitar que el Chelsea le aplique una durísima y ejemplar sanción. El dichoso vídeo ha provocado un grandísimo repudio tanto entre los compañeros del argentino, como por parte de los aficionados 'blues' que han mostrado su enojo y su repudio por todo lo ocurrido.

Mientras tanto, ni la AFA ni la Conmebol se han pronunciado aún sobre lo ocurrido.