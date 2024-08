Enzo Fernández se libra de la sanción del Chelsea tras sus disculpas

Después de la polémica que se generó por los cánticos racistas de Enzo Fernández (y la Selección Argentina) durante la celebración del título de la Copa América, el centrocampista ha vuelto de vacaciones para reincorporarse a la pretemporada del nuevo Chelsea de Enzo Maresca, equipo donde comparte vestuario con varios jugadores afrodescendientes de la selección francesa que se sintieron ofendidos tras los cánticos.

Ahora, según apuntan desde Inglaterra, las disculpas que ofreció el jugador argentino a sus compañeros han sido aceptadas. Por ello, el equipo inglés tampoco sancionará al ex del Benfica, que también hará una importante contribución a una organización benéfica contra la discriminación racial y la xenofobia. Polémica zanjada.

Un clima de tranquilidad que se ha podido ver en el último amistoso disputado de los 'Blues' contra el América de México. Enzo salió al terreno de juego nada más empezar la segunda parte del partido con la cinta de capitán y abrazándose a los futbolistas que se habían sentido indignados en el pasado. Finalmente, los ingleses ganaron (3-0), con un gol de Marc Guiu incluido.

Cabe recordar que nada más publicarse el vídeo en Instagram donde se podía ver a varios jugadores de argentina, incluido el '8' del Chelsea, cantando la famosa canción que se viralizó en el Mundial de Qatar, jugadores como Christopher Nkunku, Malo Gusto o Wesley Fofana dejaron de seguir su compañero y publicaron mensajes en sus perfiles de redes sociales como este: "El fútbol en 2024: racismo sin complejos".

A pesar de todo esto, con las disculpas ya aceptadas, Fofana ha salido públicamente a defender al argentino: "Conozco a Enzo y no es racista. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el vídeo. Él me explicó lo que había pasado. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No entendía los cánticos cuando los cantaba", declaró el defensa francés, que también apuntó que "una sanción no sería una buena medida. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. Necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita".

Se sabe que el Chelsea no le aplicará ninguna sanción al futbolista argentino, pero aún se desconoce que decisión tomará la FIFA tras la denuncia de la Federación Francesa de Fútbol.