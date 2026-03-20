Jesús Arroyo, el estratega español de la Saudi Pro League: "Celebraremos los 1.000 goles de Cristiano, un hito histórico para el fútbol"

Jesús Arroyo, asesor del director ejecutivo de la Saudi Pro League (SPL), Omar Mugharbel, fue, durante años, la cara visible del Sevilla FC en los sorteos de las competiciones UEFA en las que el equipo hispalense hizo historia. Un hombre de club que ocupó puestos de alta responsabilidad institucional, hasta llegar a la subdirección general. Fue actor protagonista, durante casi dos décadas, de los éxitos sevillistas.

Actualmente, espera "un cambio ordenado y razonable, con el escudo, la bandera y la afición por delante" a 5.000 kilómetros de distancia, después de que en enero de 2025 diese un vuelco a su vida. El sevillano se convirtió entonces en la mano derecha del CEO que lidera el proyecto que rompió el tablero futbolístico. Una liga saudí que dinamitó el mercado con grandes inversiones que, a partir de 2023, lograron que Cristiano Ronaldo o Karim Benzema se uniesen a clubes históricos como Al Nassr o Al Ittihad.

Arroyo forma parte ahora de la alta dirección que trabaja para dejar "un legado" en contra de la idea de "flor de un día" por la que han pasado otros proyectos fuera de las grandes ligas. El gol número 1.000 de Cristiano, la lucha feroz por el título, el reconocimiento de la marca SPL internacionalmente y el cuidado de la experiencia de partido son algunos frentes en la carrera de un ejecutivo feliz "en un país magnífico".

Pregunta. Jesús Arroyo, Advisor del CEO de la Saudi Pro League (SPL), Omar Mugharbel. O lo que es lo mismo, asesor estratégico de liga de Arabia Saudí, el país que más ha alterado el tablero del fútbol mundial en los últimos años. ¿Cómo se enrola un subdirector general del Sevilla FC en esta aventura?

Respuesta. Había estado siempre en el club de mis amores, el Sevilla, siendo un privilegiado y viviendo durante muchos años su gran éxito. En un determinado momento, entendí que ya no se daban las circunstancias para continuar y decidí salir. Si no estás en tu ciudad y en tu país tienes que buscar aventuras fuera. Surgió esta posibilidad, que al principio era súper exótica, pero fue cogiendo fuerza. Tuve la oportunidad de conocer al CEO de la Saudi Pro League, Omar Mugharbel, con el que rápidamente encajé. Primero, por videoconferencia. Después tuvimos un encuentro en persona que hizo todo más fácil. Y aquí he cumplido ya más de un año.

Nuestro trabajo no está enfocado a la flor de un día. Tampoco se centra en alcanzar picos puntuales de audiencia. Estamos construyendo un patrimonio para sostener en el tiempo. Estamos edificando una Saudi Pro League para que esté dentro de las grandes ligas del mundo durante décadas.

Nuestro trabajo no está enfocado a la flor de un día. Tampoco se centra en alcanzar picos puntuales de audiencia. Estamos construyendo un patrimonio para sostener en el tiempo. Estamos edificando una Saudi Pro League para que esté dentro de las grandes ligas del mundo durante décadas Jesús Arroyo — Asesor del consejero delegado de la Saudi Pro League

P. Han sido 14 meses muy intensos como mano derecha del máximo mandatario de una competición y un país que se han puesto en el centro del tablero futbolístico. ¿Cómo los valoras?

R. He tenido que cambiar mi visión. Tenía un foco de club, que me ha servido de mucho, pero tuve que ponerme otro gorro, más global y desde el punto de vista de un regulador. Un organizador de una competición como la Saudi Pro League que decide las normas que deben regir la competición. También hay una parte muy motivadora que tiene que ver con la construcción de un legado.

Nuestro trabajo no está enfocado a la flor de un día. Tampoco se centra en alcanzar picos puntuales de audiencia. Estamos construyendo un patrimonio para sostener en el tiempo. Estamos edificando una Saudi Pro League para que esté dentro de las grandes ligas del mundo durante décadas. Ese es el objetivo y así lo percibo en mi día a día, con ganas y profesionalidad. Hubo un primer momento de adaptación después de dos décadas en un club como el Sevilla. Pero este es un viaje con distintas etapas que tenemos estructuradas y perfectamente perfiladas. Estamos en ese proceso.

El país ha sido confirmado a pesar de las preocupaciones sobre el historial en derechos humanos / Perform

P. El Mundial 2034 aparece como la meta de un largo camino guiado por la Vision 2030, el programa de Arabia Saudí para que su economía deje de depender tanto de los combustibles fósiles y donde el fútbol, o el deporte en general, tiene un papel fundamental.

R. La Saudi Pro League tenía ya un poso y afición considerables. Muchos clubes tienen lo que nosotros llamamos como señorío. Siempre pongo como ejemplo mis primeros derbis regionales o clásicos (Al Hilal vs. Al Ittihad). Sientes las mismas emociones que en cualquier partido de Europa, a nivel de aficionado. Siempre me gusta destacar eso, que no es una liga artificial, sino que tiene solera.

Evidentemente, es un proceso de transformación basado en la Vision 2030, un proyecto país. No pretende ser un impulso puntual, necesitamos ser sostenibles en el tiempo. La primera etapa, que está finalizando hora, es de posicionamiento de la liga. En el sentido de atraer talento internacional y poner a la SPL en el mapa global del fútbol para decir que somos un player importante en el ecosistema de fútbol a futuro.

Estamos estructurando bien y de modo sólido los clubes. Pensamos que no es posible tener una liga fuerte si sus entidades no lo son, por lo que la idea es desarrollar lo máximo posible a los equipos. Así vamos ganando estabilidad y sostenibilidad desde el punto de vista financiero. Porque hemos visto que es uno de los grandes problemas que está afrontando Europa para garantizar su modelo en el tiempo.

P. Entonces, ¿se terminaron las épocas de grandes inversiones en fichajes en la Saudi Pro League?

R. Lo que nosotros queremos es ser sostenibles. Hemos visto cómo en Europa se han hecho reformas en el ámbito del famoso financial fair play, al igual que en LaLiga española. Pues nosotros ya tenemos nuestra regulación financiera. Buscamos mejorar la gobernanza, la profesionalidad y elevar los estándares operativos de la SPL para garantizar la competitividad a largo plazo. La Vision 2030 va más allá de los grandes nombres, se trata de construir, de alguna forma, una liga que perdure. No solamente una temporada, sino durante décadas.

La Saudi Pro League tenía ya un poso y afición considerables. Muchos clubes tienen lo que nosotros llamamos como señorío. Siempre pongo como ejemplo mis primeros derbis regionales o clásicos (Al Hilal vs. Al Ittihad). Sientes las mismas emociones que en cualquier partido de Europa, a nivel de aficionado Jesús Arroyo — Asesor del consejero delegado de la Saudi Pro League

P. ¿Cómo el proceso de privatización de los clubes de Arabia Saudí? Algunos equipos como el Al-Qadsiah, propiedad de Aramco y con fuerte presencia española, ejemplifican esa otra vía.

R. Con la experiencia que tengo de otras ligas asiáticas, que ahora conozco más al detalle, veo que estamos en un proceso natural, como en cualquier otra industria. La privatización está siendo estructurada de manera ordenada para que cada vez haya más clubes dentro de ese proceso.

Pero no podemos olvidar pilares claros como son la gobernanza y sostenibilidad financiera, para que los inversores tengan un marco regulatorio seguro en el que poder moverse. De este modo, sabrán que su inversión merece la pena. El caso de Ben Harburg, accionista mayoritario, es paradigmático. Convirtió al Al-Kholood -con su compra el 24 de julio de 2025- en el primer club saudí en ser 100% de propiedad extranjera.

Es solo el principio. Próximamente, van a llegar nuevos inversores. Y no solo para el primer nivel, en la Saudi First Division League, el equivalente a la Segunda División, también se está llevando a cabo ese proceso de privatización, por lo que estamos ante un momento muy bonito, en el que hay muchas posibilidades y oportunidades.

P. ¿Cómo está trabajando la Saudi Pro League en la difusión del producto? En España hemos visto acuerdos con Movistar+ y otros 'partners' tradicionales, pero también han optado por darle salida a la competición a través de 'streamers' en otros mercados.

R. Ha sido impresionante, porque los números así lo atestiguan, dentro de unos parámetros estratégicos que estaban trazados. Por ejemplo, los ingresos por patrocinio se duplicaron en la temporada 2023/2024 y no han parado de crecer desde ese momento hasta ahora. El alcance televisivo ha alcanzado una nueva dimensión: hemos pasado de 103 a 180 países en los que tenemos vendidos los derechos. El crecimiento y conocimiento de nuestro producto está siendo muy importante.

Nuestras redes sociales vuelan. Si digo que crecemos un 200%, a lo mejor me estoy quedando corto. Es una estrategia sólida a nivel audiovisual, pero también en el sentido de los aficionados presenciales. Estamos cuidando mucho su experiencia en el campo, con mimo y detalle, porque entendemos que es el centro sobre el que se basa el crecimiento de los clubes.

De algún modo, integramos un producto televisivo muy fuerte con una liga sólida. Es algo que queremos llevar a cualquier región del país, para tener un estándar común alto. Hemos sido disruptivos en la venta de los derechos audiovisuales en la región MENA (Middle East and North Africa, Medio Oriente y norte de África). En lugar de irnos a la televisión tradicional, nos acercamos a Thmanyah, un creador de contenido. Estamos haciendo cosas distintas, traspasando la barrera de lo tradicional y probando cosas que nos darán la diferencia a futuro.

Nuestras redes sociales vuelan. Si digo que crecemos un 200%, a lo mejor me estoy quedando corto. Es una estrategia sólida a nivel audiovisual, pero también en el sentido de los aficionados presenciales. Estamos cuidando mucho su experiencia en el campo, con mimo y detalle, porque entendemos que es el centro sobre el que se basa el crecimiento de los clubes Jesús Arroyo — Asesor del consejero delegado de la Saudi Pro League

P. Cita usted la experiencia dentro del 'match day', una parte importante que también se experimenta en los múltiples torneos que, como la Supercopa de España, se disputan en Arabia Saudí. ¿Cómo están trabajando este aspecto?

R. La idea es cuidar bien a nuestros aficionados. Aquí, por ejemplo, todas las entradas son digitales y eso permite la trazabilidad. Esto permite unas acciones de negocio vinculadas muy interesantes. Estamos tratando de cuidar todo el fan journey. Por ejemplo, este año hemos publicado todas las jornadas en cinco tandadas, frente a las ocho del anterior curso.

Estamos intentando que no haya ningún cambio en los horarios desde que nosotros los publicamos. Anticipamos, con casi dos meses de antelación, la programación de las jornadas. Queremos que el aficionado tenga estabilidad y se planifique. También estamos trabajando en cómo el aficionado accede al estadio, para saber, por ejemplo, qué posibilidades de parking tiene.

Este es un país donde hay que tener la temperatura en cuenta, para el mayor confort posible en los estadios. Tenemos una oficina de clubes, similar a las que hay, por ejemplo, en España, muy centrada en los aficionados. De este modo les proporcionamos ideas para que mejoren en la experiencia del seguidor. Y los datos están ahí: el año pasado cerramos la temporada con más de dos millones y medio de asistentes en nuestros estadios, un hito importantísimo para la Saudi Pro League.

Estamos en el camino de seguir creciendo. Pero, de nuevo, con la idea de que no se flor de un día. Tiene que ser algo que vaya desde Riad hasta Abha, pasando por Jeddah, para guardar una consistencia. Ese es el verdadero motor, un crecimiento como ecosistema, no de clubes aislados.

Benzema, 'killer' de Al Hilal / @Alhilal_EN

P. ¿Qué le ofrece al jugador la Saudi Pro League? Más allá del factor económico.

R. Arabia Saudí es un país magnífico. Lo que le digo a todo el mundo es que venga y lo pruebe. A los futbolistas se les ofrece una experiencia en un lugar con muchas oportunidades y que no para de crecer. Son estándares de calidad altos. He tenido la oportunidad de hablar con algunos jugadores españoles que han venido y también con entrenadores. Todos destacan la profesionalidad de la liga, no como institución, sino como competición.

Todas las ligas del mundo querrían tener la batalla que nosotros tenemos. Estamos en la jornada 26 y tenemos a tres equipos en un pañuelo de puntos (1. Al Nassr: 61; Al Ahli: 62, 3. Al Hilal: 61; y 4: Al-Qadisiyah: 57). Eso es espectacular. Pero la liga saudí no solo importa jugadores, algo que se hizo en esa primera fase, también estamos siendo un producto para el exterior.

Por ejemplo, Joao Cancelo ha hecho varios partidos buenos con el Barça, al que se fue cedido hasta final de temporada procedente del Al Hilal. Hasta hace dos días estaba jugando aquí. Lo mismo ha pasado con otros como Gabri Veiga o Laporte, que salieron en mercados pasados al Oporto y al Athletic. Es decir, les damos el entorno perfecto para crecer. Estamos dando pasos adecuados para que el profesional encuentre un entorno sostenido en el tiempo.

Joao Cancelo ha hecho varios partidos buenos con el Barça, al que se fue cedido hasta final de temporada procedente del Al Hilal. Hasta hace dos días estaba jugando aquí. Lo mismo ha pasado con otros como Gabri Veiga o Laporte, que salieron en mercados pasados al Oporto y al Athletic. Es decir, les damos el entorno perfecto para crecer Jesús Arroyo — Asesor del consejero delegado de la Saudi Pro League

P. Más allá de los futbolistas, ¿qué oportunidades hay para otros perfiles como el que Jesús Arroyo desempeña?

R. Efectivamente, tenemos casos como el de Esteve Calzada, CEO de Al Hilal, un magnífico y reputadísimo ejecutivo a nivel mundial. O Carlos Antón, secretario técnico de un gran club como Al-Qadsiah. Tuvimos a Fernando Hierro, director deportivo de Al-Nassr. La lista no deja de crecer con doctores, fisioterapeutas o preparadores físicos. Hay talento español e internacional que están encontrando en Arabia Saudí un territorio propicio para desarrollar una carrera sólida.

P. En los últimos tiempos han copado titulares, todavía más que de costumbre, dos jugadores franquicia de la SPL como Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. ¿Qué valor tiene el poder retenerlos?

R. Los dos nombres que comentas son megaestrellas. No vamos a descubrirlos. En ese proceso de fases, han tenido la capacidad de posicionarnos, porque ha sido un win-win muy fácil de entender. Cristiano y Benzema han roto cualquier barrera conceptual. Gracias a ellos, que han sido pioneros, estamos muchos de los demás profesionales. Hay que agradecerles esa visión que no todo el mundo tiene. Su capacidad para abrir la liga al mundo ha sido única.

Ese es el gran patrimonio que han dado los grandes nombres de la primera frase, pero en la segunda buscamos el legado, con una liga estructurada y sólida en todos sus principios. Por tanto, ojalá sigan con nosotros durante muchísimos años, porque son superestrellas. Cualquier liga querría tenerlos.

P. Desde su posición de Advisor del CEO de la SPL, Omar Mugharbel, insiste mucho en la cuestión de la sostenibilidad, algo más fácil de entender en lo grandes clubes. ¿Pero cómo se consigue esto en entidades mucho más pequeñas, como, por ejemplo, los equipos 'ascensores'?

R. Este es un sistema de ligas en el que se pretende que todos los clubes, incluidos aquellos que tienen limitaciones, puedan comprar jugadores. Que es donde fundamentalmente está la inversión de los equipos. Hay una serie de ratios que deben cumplirse, con plazos y documentación, similar a lo que ocurre en cualquier otra competición. La diferencia es que no tenemos un límite de coste de plantilla.

Pero sí hay un límite de financiero, bastante robusto, en el que se permite contratar jugadores basándose en el histórico que cada entidad va reportando. Un poco el mismo concepto que en LaLiga, donde se juega con el ingreso y el gasto. También se descuentan las partidas orientadas al desarrollo de canteras e infraestructuras, para tener realmente una fotografía de hacia dónde va el club desde el punto de vista financiero.

Gabri Veiga, campeón de la AFC Champions con el Al Ahli / X

P. En 2023, el año del gran gasto de la Saudi Pro League, otras competiciones vieron al torneo como una gran amenaza. Desde su visión de representante de alto nivel del torneo, ¿cómo se percibe a la liga saudí en el exterior?

R. Tenemos una relación magnífica con otras competiciones. Solo hace falta ver que LaLiga tiene una oficina en Riad y con la Serie A hablamos prácticamente cada quince días. Recientemente, estuvimos en el World Leagues, donde estamos en el board, donde están representadas todas las grandes ligas del mundo. El fútbol es un lenguaje universal y la SPL se está consolidando como una plataforma global.

El resto de ligas nos están percibiendo como un player que antes estaba un poco más lejos y que se ha ido aproximando con la clara intención de acercarnos lo máximo posible a las grandes cinco ligas. Ese es nuestro objetivo más definido, por el que trabajamos día a día. Estamos en el camino.

Cristiano y Benzema han roto cualquier barrera conceptual. Gracias a ellos, que han sido pioneros, estamos muchos de los demás profesionales. Hay que agradecerles esa visión que no todo el mundo tiene. Su capacidad para abrir la liga al mundo ha sido única Jesús Arroyo — Asesor del consejero delegado de la Saudi Pro League

P. Ya que habla de la aspiración de estar cerca del 'top 5' (Premier, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1), en la última edición del ranking FFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol), la Saudi Pro League ascendió hasta el puesto 13 (ocho puestos de ascenso).

R. Sinceramente, como te decía antes, evidentemente tenemos todas esas métricas perfectamente analizadas y visualizadas, pero no nos detenemos en eso. Tenemos una estrategia perfectamente marcada y eso es lo que nos hace creer en el proceso. Lógicamente, ver cada vez que tu marca pesa más o que tus derechos internacionales tienen un valor superior, es muy satisfactorio.

Pero no nos detenemos en esas métricas temporales, porque nuestro objetivo no está en el corto plazo o en la atención del hoy, queremos colocar a esta liga por décadas como ejemplo de competitividad para darle una satisfacción a Arabia Saudí.

P. Más allá de los Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, Al Ittihad... ¿Qué importancia están teniendo los 'outsiders' como Al-Qadisiyah o más recientemente el Neom SC.

R. Es muy positivo que grandes corporaciones como Neom (megaproyecto urbano en la provincia de Tabuk del noroeste de Arabia Saudí) o Aramco (la mayor petrolera del mundo), a través del Al-Qadisiyah, se fijen en la SPL como un driver más demuestra que este país maravilloso está creciendo a todos los niveles. El fútbol, qué duda cabe, permite un posicionamiento de marca a nivel mundial para las compañías.

Al final, es un proceso muy natural como el que hemos visto en otros países, donde hay marcas tal que Red Bull. Lo mismo sucede en otro plano con el City Group. Son enseñas con trascendencia mundial. Este tipo de formas consideran el fútbol, y concretamente Arabia Saudí, a nivel profesional, un elemento más de crecimiento en sus planes estratégicos.

Tenemos a Al-Hilal, el club más laureado de la Liga de Campeones de Élite de la AFC. El hecho de que ganase Al-Ahli es parte del proceso, pero estuvimos a punto de tener una final four solo de equipos saudíes. Cuando ves que Al Hilal es capaz de hacer un magnífico Mundial de Clubes refuerza el concepto de que nuestros van a estar ahí y ser tremendamente competitivos Jesús Arroyo — Asesor del consejero delegado de la Saudi Pro League

P. La inversión en deporte por parte de Arabia se trata, al igual que en otros países de Oriente Próximo, desde la óptica del 'sportswashing'. ¿Qué representa realmente el fútbol para lo saudíes?

R. Aquí se conocen perfectamente las historias de los jugadores. Es un país con clubes centenarios y de larga tradición. No perdamos esa perspectiva de mantener un equipo durante tantos años. Es algo espectacular. Eso demuestra que hay un arraigo importantísimo. Arabia es tremendamente futbolera. Tenemos la ilusión del Mundial 2034, para el que la Federación está haciendo un trabajo magnífico.

Pongo un ejemplo, los estadios, que estamos mejorando de la mano del Ministerio de Deportes. Están concebidos como instalaciones que van más allá del día de partido. Algo que ya ocurre en Europa. Buscamos que los campos sean un punto de encuentro dentro de la sociedad. Encima, con una liga donde hay tres clubes luchando por el título y un cuarto en ciernes. Quiero decir, aquí el fútbol vertebra la vida, como ocurre en España o Italia, con los que hay muchas similitudes en la cultura balompédica.

P. ¿Qué importancia tiene en esa imagen que busca proyectar Arabia el triunfo en la Champions de la AFC del Al-Ahli o la victoria del Al Hilal sobre el Manchester City en el Mundial de Clubes?

R. Es que eso es inevitable. Si miras los números de la liga saudí, por ejemplo, ves que está en el 'top 3' que más jugadores ha aportado a la última Copa África. Vuelvo a traer el caso de Cancelo, titular en el Barça tras salir de Arabia. Lo mismo con Gabri Veiga o Laporte. Nuestro producto está siendo atractivo para el extranjero. Se está monetizando el crecimiento. Eso para mí es muy significativo de la importancia y la relevancia que está ganando el fútbol saudí.

Lógicamente, en los dos casos que tú planteas, el fútbol saudí es súper importante en Asia. Es la liga más importante del continente. Tenemos a Al-Hilal, el club más laureado de la Liga de Campeones de Élite de la AFC. El hecho de que ganase Al-Ahli es parte del proceso, pero estuvimos a punto de tener una final four solo de equipos saudíes (las semifinales se jugaron en Yeda: el campeón ganó a Al-Hilal y venció por el título al Kawasaki Frontale nipón que tumbó a Al-Nassr). Cuando ves que Al Hilal es capaz de hacer un magnífico Mundial de Clubes refuerza el concepto de que nuestros van a estar ahí y ser tremendamente competitivos.

P. Si esta conversación tiene lugar dentro de un año, ¿qué le gustaría contar a Jesús Arroyo, Advisor del CEO de la Saudi Pro League, que ha pasado durante los próximos meses?

R. Pues, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo ha alcanzado los 1.000 goles en su carrera en la SPL. Será un hito a nivel mundial en la historia del fútbol. Es algo que no está al alcance de nadie, solo de él. Me encantará verlo, vivirlo y celebrarlo, porque será señal de que las cosas van bien y seguimos en un proyecto tremendamente ilusionante.