Ismael García, el copiloto del Galatasaray que dejó en blanco a Mourinho: "Morata es ejemplar, siempre piensa en el equipo"

Ismael García Gómez (Ourense, 1988) empezó su carrera como entrenador en el Deportivo en A Coruña, ciudad a la que los vecinos del sur de Galicia llaman 'Turquía'. Quiso la intrincada vida de técnico profesional que, con el paso de los años y las experiencias (Mallorca, L'Hospitalet, Asteras Tripoli, Udinese...) que acabase enrolándose, precisamente, en el Galatasaray, el club más laureado de Turquía, por delante de sus vecinos y 'enemigos' en la capital, como son el Fenebahce y el Besiktas.

Hizo realidad la película 'Galatasaray-Dépor', del alemán Hannes Stöhr, que narra cuatro sucesos similares que ocurren el mismo día, el de una hipotética final de la Champions entre el conjunto turco y el español. Llegó de la mano de Okan Buruk, jugador mítico de la entidad que buscó una regeneración con este movimiento. El primer técnico quiso dotarse de personal internacional y ahí apareció el nombre de Ismael García, quien está viviendo una experiencia única.

Esta temporada, el Cimbom, ha dado una lección de competitividad, alzándose con el doblete de títulos nacionales y dejando en blanco al Fenerbahce de Jose Mourinho. El portugués llegó al campeonato para revolucionarlo. Y de hecho lo logró, aunque más en el plano mediático que deportivo. Poco hace falta para prender la mecha de un país pasional que vive el fútbol como una cuestión a vida o muerte. Al que, reconoce se adaptó a la perfección Morata, protagonista de un final infeliz en la Nations, pero cuyo valor está, según su entrenador, muy por encima de cualquier error o detalle.

Ismael García, en el centro, celebrando la conquista de la Copa de Turquía. / CEDIDA

Una temporada larga e intensa con el Galatasaray, pero que ha merecido la pena. El primer doblete de Liga y Copa desde la temporada 2018/2019. Encima, dejando en la lona al Fenerbahce de Mourinho. ¿Cuáles han sido las claves de este resurgir?

Ha sido una campaña muy densa, muy exigente, porque empezamos muy temprano con la previa de Champions. El nuevo formato europeo -tanto de Champions como de Europa League o Conference- implica más partidos, desgaste y planificación. Todo se ha intensificado. Dentro de todo eso, la fortuna es que ha terminado bien para nosotros. En Turquía el objetivo número uno es ganar la Liga. Es la competición que más se valora aquí, como en España. Y esta temporada tenía un componente histórico: era la oportunidad de lograr el título 25 y añadir la quinta estrella al escudo. Eso le ha dado un valor añadido a todo el trabajo que hemos hecho. Ha sido un año muy especial también por el contexto del país, por la llegada de Mourinho al Fenerbahçe, por todo lo que se ha generado a nivel de ambiente… Ha sido una competición con mucha más repercusión y muchísima salsa.

Empezasteis con un durísimo varapalo en la Supercopa, con un 0-5 ante el Besiktas. Habéis pasado momentos complicados en un Galatasaray que lo exige todo desde el principio. ¿Cómo lograsteis darle la vuelta a la situación?

Sí, después de la Supercopa caímos en la fase previa de Champions contra Young Boys (equipo suizo que terminó colista en la fase previa). Fue un golpe duro, porque veníamos con muchas expectativas. Ahí creo que el equipo fue claramente de menos a más. Y para mí, más allá de la calidad de la plantilla -porque Galatasaray siempre tiene jugadores de muy buen nivel-, el punto diferencial fue la fortaleza del vestuario. En esos momentos complicados, donde los resultados no eran los esperados, tener un entorno sano, con buena gente, con implicación… ¡Eso es lo que te hace salir adelante! Es algo tan simple como tener buena gente, pero tan difícil de lograr. La parte humana fue clave para sostenernos.

¿Cómo se gestiona un vestuario tan diverso como el que tiene Galatasaray? Ayudará contar con hombres como Fernando Muslera, mito del club que se despidió de Turquía tras 14 años y 19 títulos.

Nosotros tuvimos la suerte de contar con jugadores de una dimensión enorme, tanto a nivel deportivo como humano. Empezando por Fernando Muslera, que es una leyenda absoluta del club, capitán durante muchos años, una figura venerada. Esta temporada fue su última en el Galatasaray. ¡Se despidió de la mejor manera posible: marcando un gol de penalti! Luego hay otros jugadores clave, no solo por su nivel, sino por su actitud. La llegada de jugadores como Osimhen o Álvaro Morata ha sido un ejemplo de eso. Hablamos de futbolistas de talla mundial, con experiencia en clubes de primerísimo nivel, que han antepuesto siempre al equipo por encima de sus intereses individuales. En clubes grandes eso es fundamental, porque el talento no sirve de nada si no hay cohesión y compromiso.

¿Cómo se gestaron los fichajes de Osimhen y Morata? Una dupla con la que pocos equipos europeos pueden contar.

Fueron situaciones que surgieron de forma rápida. Oportunidades de mercado, tanto la de Osimhen como Morata, cada una con sus tiempos, pero en ambos casos el club reaccionó con agilidad. Galatasaray, por su dimensión, tiene la capacidad de activar este tipo de movimientos de forma eficiente. Lo más importante es que, más allá del nivel futbolístico -que es altísimo en ambos casos-, los dos demostraron una categoría humana excepcional. Morata, por ejemplo, venía de ganar la Eurocopa, de ser capitán con España, de jugar en el Milan… Sin embargo, llegó aquí con una humildad increíble. Se adaptó rapidísimo, entendió lo que es Galatasaray desde el primer día y siempre priorizó al grupo. Eso habla mucho de su mentalidad y profesionalismo.

Ismael García, junto a Okan Buruk, durante un entrenamiento del Galatasaray. / CEDIDA

¿Qué impacto ha tenido la llegada de Mourinho al Fenerbahçe?

La presión que se vive en Galatasaray ya es extrema de por sí. Es un club donde cada punto perdido se vive como un drama, donde no hay margen para la relajación. Pero es cierto que la llegada de Mourinho ha elevado todavía más el nivel de exposición de la competición. Ha dado un salto mediático enorme. Se ha hablado de la liga turca en todo el mundo. Para nosotros, como club rival, también supone una motivación añadida: mantenernos arriba, ser el referente, estar por delante incluso en medio de ese foco que genera una figura como él.

Tras este doblete, ¿qué os planteáis para el futuro?

Seguir ganando en Turquía es siempre el objetivo prioritario. Pero creo que, además, el club tiene que dar un paso más en Europa. Galatasaray tiene historia en competiciones europeas, tiene afición, infraestructura y plantilla para competir mejor. Y no solo nosotros: el fútbol turco en general —clubes y selección— tiene potencial para crecer. Yo lo estoy viendo desde dentro. Hay capacidad para ser más ambiciosos y para dar un salto real. Eso sí, hace falta continuidad, inversión inteligente y visión estratégica.

En ese crecimiento del fútbol de Turquía va a tener un papel protagonista Arda Güler. ¿Cómo se vive desde allí su participación en el Real Madrid? Que no siempre ha sido tan regular como a él le gustaría.

Arda Güler es el jugador más mediático de Turquía. Su irrupción en el Real Madrid ha sido seguida con muchísimo interés. Más allá de él, también se observa con mucha ilusión lo que están haciendo otros futbolistas turcos que juegan en Europa, como Kenan Yıldız, Orkun Kökçü y otros consolidados como Hakan Çalhanoğlu. Pero sobre todo, la gente confía mucho en esta nueva generación. Es una selección joven, con talento, que tiene posibilidades reales de crecer si se consolida el proyecto.

Ismael García Gómez, en el centro, durante la celebración de un título con el Galatasaray esta temporada. / CEDIDA

Tú también tienes una parte importante de responsabilidad en el éxito que pueda tener Turquía, por ejemplo, de cara al Mundial 2026. Ya eres uno de los técnicos extranjeros con más peso en el país. ¿Cómo lo vives?

Estoy muy agradecido. He tenido la fortuna de vivir estos tres años en un contexto único. Todo empezó con la llamada de Okan Buruk (primer entrenador), cuando aún no había fichado por Galatasaray y estaba valorando su nuevo cuerpo técnico. Buscaba incorporar un perfil con metodología más europea, y por contactos comunes desde mi etapa en Udinese, coincidimos. Desde entonces, hemos trabajado codo a codo. Me ha dado libertad, confianza y un entorno ideal para crecer. He aprendido muchísimo a su lado y en un club tan grande como este.

¿Cómo se vive Galatasaray desde dentro? ¿Qué tiene de especial un equipo con tanta historia en un fútbol que es pura pasión?

La pasión. La magnitud. Es un club absolutamente monumental. Aquí se vive el fútbol de una forma visceral. No tiene nada que envidiarle a ningún club del mundo en cuanto a seguimiento. Galatasaray es como el Real Madrid de Turquía: despierta emociones en todo el país. Hay banderas por todas partes, te reconocen en la calle aunque no seas una figura mediática… El fútbol es religión, y Galatasaray, su máxima expresión.

¿Y cómo viven en casa tus éxitos después de tantos años fuera? Te has convertido en un embajador del fútbol español en Turquía.

Con muchísima alegría y también con conciencia. Saben que este trabajo implica estar fuera, moverse, adaptarse. Yo soy hijo único, así que las alegrías familiares me las quedo todas yo (ríe). Pero sí, están muy orgullosos. Y yo también lo estoy de poder representar a mi ciudad y a Galicia en un club tan importante.

Por lo que no hay Ismael García sin Galatasaray ni habrá Galatasaray sin Ismael García durante un tiempo...

El fútbol es el eje de mi vida. Lo que me ha movido por países, lo que me ha enseñado a adaptarme y me ha hecho crecer. He sacrificado muchas cosas, pero lo haría mil veces. La pasión por este deporte lo compensa todo. Todas las experiencias que he vivido -las buenas y las duras- me han formado como entrenador y como persona. El fútbol me lo ha dado todo.