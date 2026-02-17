Osimhen denuncia racismo en su etapa de Nápoles: "Fui víctima de insultos; me trataron como a un perro"

Victor Osimhen habló sin tapujos en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport' año y medio después de su abrupta salida del Nápoles. El delantero nigeriano ha concedido la entrevista en la previa de Champions Juventus-Galatasaray, que lucha por conseguir un hueco en los octavos de final de la Champions League.

El actual punta del Galatasaray ha explicado que la decisión de abandonar el club italiano empieza con la famosa publicación del equipo napolitano en donde se ridiculizaba al delantero. El contenido de la publicación trataba de la comparación del jugador nigeriano con un coco: "Después de que el Napoli publicara ese vídeo en TikTok, algo definitivamente se rompió".

Sin embargo, Osimhen ha explicado que la 'gota que colmó el vaso' fue el vídeo de TikTok que publicó el club después de fallar un penalti contra el Bolonia en septiembre de 2023: "Cualquiera puede fallar un penalti, cualquiera puede ser objeto de burla. El Nápoles solo me lo hizo a mí, y además con ciertas insinuaciones. Fui víctima de insultos racistas y tomé una decisión: quería irme. Borré fotos mías con la camiseta del Nápoles de mi Instagram y aprovecharon la oportunidad para poner a la afición en mi contra. Y pensar que, para mí, mi hija es más napolitana que nigeriana…"

'Osi-Goal' se ganó el apodo durante las 4 temporadas (2020-24) que jugó con la elástica azul, en las que marcó 76 goles en 133 partidos, conquistando un 'Scudetto'. El delantero ha explicado que respetaba mucho a su entrenador Luciano Spalletti y que gracias a él creció como persona y futbolista durante su etapa en el conjunto 'Azzurri'. El futbolista nunca llegó a dar explicaciones de lo sucedido, pero ahora se disculpa con su exafición: "Lo siento por la afición, sobre todo porque nunca he hablado de lo ocurrido. Algunos se presentaron en mi casa pidiendo explicaciones. Hablamos y les pedí que se pusieran en mi lugar".

La nueva etapa del delantero

A pesar de esto Osimhen no se arrepienta de irse de Italia. Según el nigeriano, Aurelio de Laurentiis, el presidente del Nápoles, no trató al jugador como se merecía: "Intentaron mandarme a jugar a todas partes, tratándome como a un perro. Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello... Trabajé tan duro para progresar en mi carrera que no podía aceptar ese trato. No soy una marioneta". Aunque Conte quiso retenerlo antes de su cesión, el jugador ya lo tenía claro: "no quería seguir trabajando en un lugar donde no era feliz".

El Galatasaray es ahora un 'lugar seguro' para el nigeriano: "Encontré un club y una ciudad que me encantan; quizá fue un golpe de suerte... Nunca había vivido algo igual". Pero una espinita sigue pinchando al jugador: "Nadie se disculpó públicamente por lo sucedido. Después de ese famoso video, Edoardo De Laurentiis me llamó varias veces. Basta. Mientras tanto, corrían rumores de que llegué tarde al campo, de que estaba discutiendo con mis compañeros... Todo es mentira. Lo siento por la afición, pero la entiendo y la admiro: siempre apoyan al club. Para ellos, el Nápoles es lo primero.

Su posible fichaje por la Juventus

Osimhen, consagrado por él mismo como uno de los mejores delanteros centro del mundo, confesó que antes de su marcha a Turquía las negociaciones se podrían haber quedado en la Serie A, concretamente en la Juventus: "Giuntoli quería traerme a la Juve. Cuando un club así te llama, tienes que sentarte y escuchar". Confesión curiosa del jugador que este 17 de febrero buscará clasificar a su equipo ante la Juventus de Spalletti, su exentrenador .