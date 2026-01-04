¡Entreno a las cuatro de la mañana! El plan del Besiktas para forzar la salida de su estrella

En todos los mercados de fichajes suele haber episodios de tensión. El pasado verano, Alexander Isak y el Newcastle protagonizaron el gran culebrón, que se resolvió con muchos millones de por medio, varias desavenencias públicas y algunas promesas incumplidas. Cuando los intereses de jugador y club no coinciden, surgen conflictos, y eso es precisamente lo que está ocurriendo entre el Beşiktaş y Rafa Silva, y de una forma especialmente intensa. La estrategia del club turco para forzar la salida del portugués resulta inverosímil.

Rafa Silva llegó a Turquía el verano pasado como agente libre. Tras ocho temporadas en el Benfica, el veloz extremo decidió emprender una nueva aventura en Estambul, pero después de una temporada y media el Beşiktaş quiere que abandone el club. Desde luego, no es por su rendimiento deportivo. La pasada campaña marcó 18 goles y repartió 13 asistencias en 49 encuentros. En lo que va de curso, ya suma cinco goles y tres asistencias en 16 partidos.

Rafa Silva del Besiktas marca superando al portero del Athletic Julen Agirrezabala durante el partido de la Europa League / EFE/EPA/ERDEM SAHIN

Todo comenzó en hace unos meses. Algunas informaciones apuntaron a que al jugador le sentó muy mal no recibir el dorsal ‘10’ ni la capitanía, especialmente tras las salidas de Gedson Fernandes y Orkun Kökçü, algo que su agente desmintió, asegurando que no era cierto. Según publican en Turquía, el futbolista comunicó al club que ya no quería seguir en la plantilla y pidió un plazo para presentar ofertas.

A las cuatro de la mañana

Oktay Derilioğlu, exjugador del Beşiktaş, desveló en ESH Spor algunos detalles de la situación. Explicó que el cuerpo técnico del club, consciente del conflicto, citó al jugador a entrenar a las cuatro de la madrugada. Rafa Silva no se presentó y, supuestamente, habría denunciado lo sucedido ante la FIFA para intentar demostrar que le están haciendo la vida imposible. Según la citada fuente, el Beşiktaş también habría abierto un expediente en la FIFA, una decisión que no gustó a todos dentro del club, ya que Rafa es uno de los mejores jugadores de la plantilla y algunos preferirían reconducir la situación.

Rafa Silva, jugador del Besiktas / EFE

Lejos de resolverse el conflicto, el Beşiktaş continuará su preparación para la segunda mitad de la temporada con una concentración en Antalya. En Portugal aseguran que el jugador no ha entrado en la lista y que José Mourinho tratará de aprovechar la coyuntura. El técnico portugués, consciente de que lo más probable es que Rafa abandone la situación tensa que vive en Turquía, confía en que salga en enero y regrese al Benfica. Eso sí, el conjunto luso solo movería ficha si puede negociar el fichaje de manera gratuita, es decir, si el futbolista rompe su contrato con el Beşiktaş.