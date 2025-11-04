Un entrenador de la SuperLiga serbia muere durante un partido y sus jugadores se enteran por el árbitro

Duro golpe el que sufrió el FK Radnicki 1923 este lunes durante su partido de la SuperLiga serbia contra el Mladost en Lucani. El entrenador bosnio del Radnicki, Mladen Zizovic, sufrió un desvanecimiento durante el encuentro y tras ser atendido sobre el mismo césped falleció poco después.

El técnico, de 45 años, sufrió un infarto sobre el minuto 22 de partido mientras se encontraba en el banquillo. Los sevicios médicos le atendieron sobre el terreno y decidieron trasladar al Zizovic al hospital. Poco después, sobre el minuto 40, el árbitro paraba el partido para anunciar la noticia del fallecimiento a los jugadores.

La plantilla, desolada, apenas pudo contener las lágrimas y muchos de los jugadores se derrumbaron sobre el césped, dejando imágenes de auténtica tristeza.

La Federación Serbia de fútbol confirmó poco después la noticia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

"La Federación Serbia de Fútbol recibió con profunda tristeza e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Žižović, quien murió a la edad de 45 años durante el partido de la Superliga Serbia Mozzart Bet entre Mladost y Radnički 1923 en Lučani. Su partida prematura supone una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística.

La Federación Serbia de Fútbol expresa sus más sentidas condolencias a la familia Žižović, a los miembros del FK Radnički 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y obra. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y la huella que dejaste permanecerán con nosotros para siempre", reza el texto.