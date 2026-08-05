El entrenador del Southampton fue amenazado de muerte tras el escándalo del espionaje

El fútbol mueve pasiones de millones de aficionados en todo el mundo. Sin embargo, este hecho no puede presuponerse exclusivamente como positivo, pues en algunos casos puede llevar los actos a extremos que no deberían alcanzarse por una disciplina que no deja de ser un deporte.

Es el caso de Inglaterra, donde una mala decisión puede llevarte a recibir una gran cantidad de insultos e incluso de amenazas de muerte. ¿El último ejemplo? Tonda Eckert, entrenador del Southampton, el cual ha recibido multitud de comentarios negativos tras el episodio de espionaje en los play-offs de ascenso a la Premier League.

"Me aconsejaron que no condujera"

El Southampton logró la clasificación para la final de los play-offs de ascenso a la Premier League tras eliminar en semifinales al Middlesbrough... O eso parecía, pues, pese a vencer en el terreno de juego, fue expulsado del partido definitorio por un puesto en la primera categoría del fútbol inglés debido a haber espiado al propio Middlesbrough, a cuyos entrenamientos envió a un analista en prácticas para grabar las sesiones con un teléfono móvil. La decisión, sin ningún precedente en Inglaterra, fue adoptada por una comisión disciplinaria independiente de la Liga de Fútbol Inglesa. Los 'Saints' apelaron, pero ya no hubo marcha atrás.

Tonda Eckert durante un encuentro con el Southampton / Shutterstock / BBC

Tras lo sucedido, en una entrevista con la revista 'Kicker', el técnico teutón se ha pronunciado sobre las consecuencias del escándalo de espionaje de la temporada pasada, pese a confirmar que hay una investigación policial en curso que le impide profundizar. "No quiero entrar en detalles, pero baste decir que me aconsejaron no conducir y permanecer en la parte trasera del coche", comenta reconociendo de manera indirecta haber recibido amenazas de muerte.

Eso sí, Tonda Eckert reconoce que la decisión de espiar a rival fue suya, puesto que desconocía que las normas de la liga lo prohíben. "Lo autoricé, así que la responsabilidad recae sobre mí. Fue una mala decisión con enormes consecuencias para los jugadores, los aficionados y el club", expone el germano.

Sin embargo, como aspecto positivo cuenta que recibió apoyo de compañeros de profesión, lo cual mejoró su ánimo. "Tras la decisión de descalificar al Southampton de la final de los playoffs, recibí muchos mensajes, incluso de entrenadores de Inglaterra y la Bundesliga. Eso fue un consuelo", cuenta.