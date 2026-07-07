Otro entrenador español en Qatar: Borja Jiménez entrenará al Al-Ahli SC

Habrá otro entrenador español en la Qatar Stars League. Ya queda menos para ver a Borja Jiménez en acción como nuevo técnico del Al Ahli SC, equipo en el que militan jugadores de la talla del alemán Julian Draxler. El preparador abulense firmó por una temporada, con opción a una segunda, y afrontará así su primera experiencia internacional después de una trayectoria desarrollada íntegramente en los banquillos españoles.

El club hizo oficial la llegada de Jiménez tras la salida de Younes Ali, dentro de un cambio de rumbo con el que la entidad busca dar un salto competitivo de cara al curso 2026-27. El Al Ahli apuesta por un entrenador joven, de 41 años, con una idea moderna y reconocible, y con experiencia en clubes de exigencia como el Deportivo de La Coruña, el Leganés, el Sporting de Gijón o el Real Valladolid.

Borja Jiménez, en El Molinón. / Marcos León / LNE

"Un nuevo reto. Estoy muy orgulloso de anunciar que he fichado por el Al Ahli SC. Es una gran oportunidad para descubrir una nueva competición y ayudar a uno de los clubes con más historia de Qatar a seguir progresando y mejorando su nivel", comenzaba.

Borja Jiménez comenzará a trabajar con su nuevo equipo a finales de este mes en Doha, donde dirigirá los primeros días de pretemporada antes de desplazarse a Austria para realizar un ‘stage’ de tres semanas. Durante esa concentración, el conjunto qatarí disputará varios partidos amistosos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al arranque de la nueva temporada.

Su fichaje supone un nuevo capítulo en la creciente presencia de técnicos españoles en el extranjero y, en concreto, en el fútbol de Oriente Medio, un destino cada vez más atractivo por su capacidad económica y por el interés de sus clubes en importar metodologías europeas. En el caso de Jiménez, el reto será trasladar su modelo de juego a una plantilla con nombres de peso y con la ambición de mejorar sus prestaciones en la competición local.

El Al Ahli espera que la llegada del entrenador español sirva para reforzar el proyecto deportivo y responder a las expectativas de una afición que aspira a ver al equipo competir en la zona alta. La presencia de Draxler, campeón del mundo con Alemania en 2014 y exjugador del PSG, añade foco internacional a una aventura que Borja Jiménez afronta como una oportunidad importante para consolidar su perfil fuera de España.

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Después de pasar por banquillos históricos y de vivir experiencias muy distintas en el fútbol español, Jiménez da ahora el salto a Qatar para liderar un proyecto que mezcla ambición, inversión y visibilidad. Un nuevo desafío para un técnico que buscará dejar huella en la Qatar Stars League.