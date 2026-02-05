Bundesliga
Así entrena Albert Riera, el nuevo técnico del Eintracht Frankfurt: estos son sus tres mandamientos del vestuario
El de Manacor dejó palpable su personalidad como técnico, apostando por una metodología basada en la transparencia y en conectar con los jugadores desde el primer día
De Eslovenia a la Bundesliga. El salto es mayúsculo, pero Albert Riera lo afronta con la máxima ilusión. El mallorquín asume el mando con la misión de devolver al Frankfurt a la senda del triunfo tras una mala racha que ha hundido al equipo en una zona impropia. Octavos con 27 puntos, los alemanes se encuentran a ocho de Europa y a doce de una Champions que disputaban hasta hace apenas una semana, pero que hoy ven como un objetivo lejano.
Durante su presentación, el técnico de Manacor sorprendió con un discurso magnético sobre su metodología, una propuesta que busca reenganchar a la afición desde el primer minuto. Riera apostó por la transparencia total: "Soy honesto y siempre diré la verdad a mis jugadores; no elegiré mis palabras para que les gusten más. Me encanta lo que hago y doy lo mejor de mí, pero no estoy aquí para mirar al pasado. No soy mejor ni peor que otros, pero estoy convencido de que mis ideas impactarán. Mis jugadores me seguirán porque les ofrezco soluciones".
Mariposas en el estómago para entrar en Europa
El balear también mostró su lado más filosófico para explicar la pasión que exige en el día a día: "La sensación debe ser como cuando tienes una nueva novia y sientes mariposas en el estómago. Eso es algo que debemos conservar; todos en el club deberían sentirlo cada mañana. Ahora es el momento de empezar algo bueno".
En cuanto a su propuesta futbolística, Riera no se anduvo con rodeos, dibujando un estilo valiente y ofensivo: "Tenemos que convencer a los jugadores de que son fuertes y rápidos. En el fútbol, si sabes qué hacer, no hay problemas. Las situaciones necesitan soluciones y aquí tenemos muy buenos futbolistas".
Para el técnico, la mentalidad es innegociable: "Con confianza se logran grandes cosas; con dudas, no. Los jugadores no deben temer al error, aunque es vital cometer menos que el rival. Nuestro juego depende de la conexión y por eso necesitamos muchas opciones. Asumiremos riesgos en el último tercio y, sin balón, no seremos pasivos: atacaremos para forzar el fallo ajeno".
La tres reglas del vestuario
Uno de los momentos más destacados fue cuando enumeró sus tres mandamientos del vestuario: "La primera es el respeto. La segunda es que entrenas como juegas. La tercera es ¿qué hago por el equipo con y sin balón? Eso es lo que exijo todos los días. Cada vez que entramos a este edificio, haremos todo lo posible por ganar nuestros partidos. Fuera de este edificio podemos hablar de otras cosas", sentenció el nuevo estratega del Frankfurt.
