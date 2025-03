"Aquí una entrada cuesta dos euros pero la gente no va ni gratis"

Dejan Savicevic nació un 15 de septiembre de 1956 en la hoy conocida como Podgorica, capital de Montenegro y antigua Titograd, perteneciente a la República Federal Socialista de Yugoslavia. Un país independizado en 2006 donde es muy popular el baloncesto, el balonmano y el waterpolo del que se acabó convirtiendo en su máximo referente futbolístico.

Con paso por el Buducnost, equipo de la ciudad, y el Estrella Roja de Belgrado, Savicevic se hizo leyenda durante sus seis años en el Milan (1992-1998): fue uno de los centrocampistas más talentosos de los años noventa, y para muchos mereció ganar el Balón de Oro.

Desde su retirada en 2001, Savicevic pasó por el banquillo de la selección de Serbia y Montenegro como entrenador hasta 2003, un año antes de convertirse en el presidente de la Asociación de Fútbol de Montenegro, cargo que ocupa hasta el día de hoy.

En Podgorica, una ciudad de 180.000 habitantes bañada por los ríos Moraca y Ribnica, se respira fútbol en todas sus calles pero todo se concentra alrededor del Podgorica City Stadium, estadio del FK Buducnost, con capacidad para 15.000 espectadores y sede habitual de la selección dirigida por otro mito del fútbol de los balcanes como Robert Prosinecki.

VIVIR DEL PASADO

Pedja Mijatovic es otro de los legendarios futbolistas nacidos en Montenegro que ocupa una posición similar junto a Savicevic como leyenda eterna.

En la actualidad, por la selección han pasado jugadores de la talla de Stevan Jovetic, máximo goleador histórico con 78 goles y todavía en activo en Chipre a sus 35 años tras pasar por Italia, Sevilla o Manchester City. Stefan Savic, que dejó el Atlético de Madrid el pasado verano, es el tercer jugador con más partidos jugados (74) y un referente para su gente.

"Recuerdo ir a este mismo estadio en mi primer año de vida, ver a jugadores como Savicevic y Mijatovic crecer. Dejé de ir a los partidos cuando los jugadores que vinieron después no podían ni jugar un partido de fútbol sala con nosotros".

Así de claro habla Aleksandar Vuckovic, director ejecutivo de las instalaciones deportivas en Montenegro, quien nos abre las puertas del Podgorica City Stadium donde juega sus partidos la selección nacional y el Buducnost, el equipo más popular del país.

"Las entradas para ver a la Selección cuestan entre 20 y 30 euros, depende del partido. Para la liga nacional, cuesta dos o tres euros, pero nadie quiere comprarlos y quieren ver gratis los partidos. Ni siquiera así van a los estadios. El nivel del fútbol es muy pobre", explica resignado Vuckovic.

Aquí jugó no hace mucho la selección inglesa de Gareth Southgate su partido de clasificación a la Eurocopa 2020, un encuentro que acabó con goleada visitante por 1-5 en el debut de un tal Declan Rice.

El último encuentro internacional que acogió este estadio fue el duelo entre Montenegro y la Turquía de Arda Güler de Nations League que se resolvió sorprendentemente con una victoria local por 3-1. Es el único triunfo que han conseguido los de Prosinecki en la liga 'B' del torneo: son colistas con 3 puntos en su grupo con Islandia (7), Turquía (11) y Gales (12).

Lo próximo en este parón serán los primeros partidos ante Gibraltar e Islas Feroe de clasificación al próximo Mundial, que se jugarán en otro estadio en Niksic, la segunda ciudad más grande del país.

UN PROBLEMA POR RESOLVER: EL EJEMPLO DE MIROTIC

"La gente prefiere quedarse en casa viendo al Manchester United, al Barça, al Real Madrid o al Atlético que ir al estadio, porque no les apetece ver fútbol de tan poco nivel. Para progresar necesitas una infraestructura con una buena academia, educación y una buena base legal. No hay demasiada gente interesada en pagar el precio para ver el fútbol del país".

"Nadie en Montenegro piensa de esta manera, es muy difícil encontrar gente honesta. Savicevic ha sido nuestro presidente durante casi 20 años. No puedo imaginar a nadie estando en su posición, porque es una persona honrada y nunca necesitó coger dinero de la caja de la Federación. Necesita encontrar a su sucesor: quizás Jovetic, Savic... no lo sé. ", explica Aleksandar.

Nikola Mirotic, con España / EFE

El problema, sin embargo, es mucho más grave. Montenegro sufre constantemente una fuga de talento de sus mejores deportistas. "Los entrenadores no están suficientemente formados, y sin producción de talento joven no podemos hacer nada. Nuestros mejores jugadores se van con 15 años. Jovetic se marchó a Partizan de Belgrado, Savic también, Mirko Vucininic a Italia...".

"Nikola Mirotic jugó con España y dejó Montenegro con 14 años, se fue al Real Madrid. Me temo que un buen jugador que se quede aquí hasta los 18 años habrá perdido el tiempo, en cualquier deporte", apunta. Aunque el ya exjugador del Barça dejó claro que no se siente español, es otro ejemplo de que en su país de origen no disponía de las herramientas para triunfar como ha acabado haciendo en la máxima élite del baloncesto.

La solución no parece fácil a corto plazo. Está más que demostrado que Montenegro es un país que produce talento en muchos deportes, no solo en el fútbol, pero es incapaz de retenerlo y sacarle buen provecho. Para Vuckovic, tiene que ver con un sentimiento de inferioridad que les impide crecer como país:

"Siempre pensamos que somos demasiado pequeños para competir, pero siempre pongo el ejemplo de Islandia. Tienen la mitad de población que nosotros y han triunfado en todos los deportes, trabajando de forma honesta y con una mentalidad completamente distinta a la problemática de los balcanes. Aquí todo el mundo quiere hacer trampas e irregularidades para conseguir lo que sea, no hay reglas. Necesitamos una mentalidad diferente".