Así se enteró Marruecos que era campeón de la Copa África tras la decisión de la CAF

Sorpresa mundial este martes por la noche cuando se conoció la noticia de que la CAF, la Confederación Africana de Fútbol, había declarado en los despachos a Marruecos campeona de la Copa de África 2026 dos meses después de la final.

El máximo estamento del fútbol del continente le dio el título a los 'Leones del Atlas' por 3 goles a 0 después de dictaminar, mediante explicó en el comunicado compartido a la prensa, que Senegal había sido sancionada por "incomparecencia" debido a que el equipo abandonó el terreno de juego durante unos minutos en forma de protesta cuando se señaló un penalti a favor de Marruecos en el tramo final de partido.

Tras varios minutos de negociaciones, Mané y los suyos regresaron al campo y Brahim lanzó el penalti que, tras un 'Panenka' fallido, dejó servido en el pecho de Edouard Mendy. En la prórroga, un golazo de Pape Gueye ahogó la celebración en Rabat, sede de la final, y dejó a los senegaleses con el título que, finalmente, han perdido dos meses después.

Sorpresa inicial en la FRMF

Según ha podido saber SPORT, la Real Federación Marroquí de Fútbol se enteró de la noticia por sorpresa y, como la mayoría del mundo, mediante el comunicado de la CAF a altas horas de la noche.

Hubo un revuelo inicial en las oficinas marroquíes, con la urgencia de tener que responder a la noticia. En un primer comunicado redactado por la madrugada, la FRMF aseguró que tomaba "nota" de la decisión y apuntó que su reclamo inicial "nunca ha tenido como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma".

Pasada la noche, los directivos marroquís valoraron más en frío la situación y emitieron un nuevo comunicado expresando su "satisfacción" por una decisión que "refuerza la coherencia y la credibilidad de las competiciones internacionales".

Aun así, en este sentido, y a la expectativa de la decisión de la FIFA para ratificar la resolución, hay cierta prudencia a la hora de celebrar el título y su nueva posición en el ranking de selecciones. Con los puntos conseguidos por ganar la Copa África, Marruecos se colocaría por primera vez en su historia en el top-5 de la clasificación de la FIFA.

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Este jueves, el nuevo seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, anunciará, mediante una rueda de prensa, la lista de convocados para los amistosos de la próxima semana ante Ecuador en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (viernes 27) y Paraguay en el Stade Bollaert-Delelis de Lens (martes 31).