Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FlorentinoArbeloaBayern - Real MadridBernardo SilvaCarvajalCuadro ChampionsDiomandeSatoranskyFinal Six Euroliga 2026Documental Ronaldinho NetflixPlaza extra ChampionsNeuerLlorenteBastoniBarça EuroligaAlonsoEtapa 4 O Gran CamiñoPróximo partido EspañaJosé Luis SánchezDavid BernabeuPS Plus
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

Enigmático mensaje de Leo Messi

El astro argentino ha publicado un vídeo corto en redes sociales en el que aparece junto a una cabra

El Misterioso post de Leo Messi

El Misterioso post de Leo Messi

Leo Messi

Marc Marín

Marc Marín

Intriga por una publicación de Leo Messi. El astro argentino ha publicado un vídeo en redes sociales en el que aparece subido a una roca en la cima de un monte mirando al horizonte con el sol cayendo.

Se trata de una imagen enigmática en la que también aparece una cabra subiendo la montaña mientras la cámara va alejándose poco a poco. "Hora dorada en su punto máximo", explica Messi en la descripción del vídeo colgado en Instagram, tanto en Stories como en formato 'Reels'.

Noticias relacionadas

Todo apunta a que el futbolista de Inter Miami y ex del FC Barcelona compartirá un comunicado en los próximos minutos fruto de su colaboración con la marca 'Adidas'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL