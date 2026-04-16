Enigmático mensaje de Leo Messi

Intriga por una publicación de Leo Messi. El astro argentino ha publicado un vídeo en redes sociales en el que aparece subido a una roca en la cima de un monte mirando al horizonte con el sol cayendo.

Se trata de una imagen enigmática en la que también aparece una cabra subiendo la montaña mientras la cámara va alejándose poco a poco. "Hora dorada en su punto máximo", explica Messi en la descripción del vídeo colgado en Instagram, tanto en Stories como en formato 'Reels'.

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Todo apunta a que el futbolista de Inter Miami y ex del FC Barcelona compartirá un comunicado en los próximos minutos fruto de su colaboración con la marca 'Adidas'.