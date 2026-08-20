El engaño del Bolton para fichar a Jay-Jay Okocha: "No investigué lo suficiente"

Jay-Jay Okocha es considerado por muchos el mejor jugador nigeriano de la historia. El centrocampista participó en los Mundiales de 1994, 1998 y 2002, y si bien nunca marcó en este torneo, era el emblema de su selección.

A nivel de clubes, su etapa más recordada es la que vivió en el PSG, equipo al que llegó en 1998 procedente del Fenerbahce y en el que estuvo cuatro años. Allí solo ganó una Intertoto, pero maravilló a la afición parisina gracias a su magia con el balón en los pies.

En 2002, el jugador quedó como agente libre y estaba en búsqueda de un nuevo club. Ante esta oportunidad, el Bolton, un equipo que la temporada anterior había quedado decimosexto en Premier League, intentó ficharlo, y lo consiguió.

A día de hoy, mucha gente se pregunta cómo es que un jugador con tanto talento terminó fichando por un club cuyas aspiraciones no eran mucho más altas por aquel entonces que mantener la categoría.

Tras tantos años de incógnita, Okocha ha explicado en 'The Obi One Podcast', un programa presentado por el también mítico centrocampista nigeriano John Obi Mikel, cómo es que tras su paso por el PSG acabó firmando por el Bolton.

Mikel preguntó cómo era posible que abandonara París, una de las ciudades más bonitas del mundo, por Bolton, un municipio periférico de Manchester: "Si te soy honesto, no investigué lo suficiente. Había jugado en Manchester contra el United, así que cuando oí que Bolton estaba a unos 10-15 minutos de Manchester, pensé: Oh, están al mismo nivel".

Esto llevó a Okocha a aceptar la invitación del Bolton a negociar su incorporación, y es aquí donde el club inglés tendió su trampa: "Me recogieron en el aeropuerto de Manchester y me llevaron directo al estadio. Hice un tour, me llevaron al hotel... y lo vi bien. A donde no me llevaron fue al campo de entrenamiento".

Una vez firmó, el nigeriano entendió el porqué de la estrategia del club: "El vestuario era una contenedor de metal. Solo se podían duchar tres personas a la vez. En ese momento dije: Oh, Jay-Jay, ¿que estás haciendo aquí?".

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El jugador terminó adaptándose a las circunstancias y brilló en Bolton tal y como lo hizo en el PSG. Okocha estuvo cuatro años en el club antes de poner rumbo al Qatar SC en 2006.