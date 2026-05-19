Enfado mayúsculo de Guardiola por la filtración sobre su futuro

El futuro de Pep Guardiola en el Manchester City ha dado un giro radical en las últimas horas. Diversos medios ingleses desvelaron este lunes que el técnico catalán abandonará el club al término de la presente temporada, poniendo punto final a una etapa histórica en el Etihad Stadium tras diez años al frente del equipo.

La noticia cayó como una auténtica bomba en Inglaterra. Pese a que Guardiola tiene contrato hasta 2027 y recientemente había evitado alimentar los rumores sobre su posible salida, medios como 'BBC' o 'Sky Sports' aseguran que la decisión ya está tomada y que el entrenador no continuará el próximo curso en el conjunto 'citizen'.

Pep Guardiola, con la FA Cup de 2026 conquistada en Wembley / DPA vía Europa Press

El técnico de Santpedor cerraría así una de las etapas más exitosas jamás vistas en el fútbol europeo. Desde su llegada en 2016, Guardiola ha transformado al City en una potencia mundial, conquistando seis Premier League, una Champions League y construyendo un equipo dominante tanto en Inglaterra como en Europa. Incluso ya empiezan a aparecer nombres para sustituirle, con Enzo Maresca como uno de los principales candidatos.

Sin embargo, la situación ha dado un paso más en las últimas horas. Según informa 'The Sun', Guardiola está “furioso” por la filtración de su salida y, sobre todo, por el momento en el que trascendió la noticia, justo antes de un partido clave para el Manchester City en el tramo decisivo de la temporada.

De acuerdo con la citada información, el entrenador catalán convocó una llamada grupal urgente con toda la plantilla durante la noche para aclarar personalmente la situación. Guardiola confirmó a sus jugadores que dejará el club a final de temporada y se disculpó por cómo se produjeron los acontecimientos, asegurando que la filtración le tomó completamente por sorpresa.

Guardiola suma un título más a sus vitrinas tras la conquista de la FA Cup / EFE

“Pep está furioso con el momento justo antes de un partido. Convocó a los jugadores para unirse a una llamada grupal nocturna tardía y confirmó que se iba. Se disculpó por la forma en que surgió la noticia. Lo tomó por sorpresa”, señala el diario británico.

El impacto dentro del vestuario habría sido enorme. Según la misma información, muchos futbolistas del City están “en estado de shock”, especialmente porque Guardiola les había transmitido recientemente que no tenía intención de abandonar el club este verano.

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Ahora, mientras el Manchester City sigue peleando por cerrar la temporada con títulos, el club inglés se enfrenta también a un escenario completamente inesperado como es gestionar el adiós del entrenador que cambió para siempre la historia de la entidad.