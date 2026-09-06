Enfado de Joao Félix: "No hablaré contigo, porque si lo hago, expondré esta liga"

El carácter de Joao Félix siempre ha sido una parte importante de su carrera. Su personalidad y su determinación le han ayudado en muchos momentos a superar obstáculos, pero esa misma forma de vivir el fútbol también le ha jugado en contra en ocasiones. Tras la derrota del Al Nassr ante el Al Ittihad, el portugués volvió a mostrar su lado más contundente.

El conjunto de Ange Postecoglou cayó por 2-1 en un partido que dejó al equipo sin el liderato de la liga saudí en favor del Al Hilal. Joao Félix disputó los 90 minutos junto a Cristiano Ronaldo, pero no pudo evitar el tropiezo de su equipo.

A la conclusión del encuentro, el atacante portugués protagonizó un momento de tensión con la prensa. Preguntado en la zona mixta del estadio, se negó a hablar y dejó una respuesta que refleja su profundo malestar: "No hablaré contigo, porque si lo hago, expondré esta liga".

La reacción de Joao Félix llega en un contexto algo complicado para el campeonato saudí. El Al Nassr atraviesa dificultades que van más allá de los resultados, con problemas relacionados con la inscripción de jugadores y disputas económicas que también afectaron a Cristiano Ronaldo, que se negó a jugar durante un tiempo.

El portugués, que llegó al Al Nassr para compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, no ocultó su enfado tras un partido que podía haber servido para consolidar la posición del equipo. Sus palabras, aunque breves, han generado una gran repercusión y vuelven a poner el foco en la situación que atraviesa el club y en el malestar que existe alrededor de la competición.

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En el plano individual, Joao Félix ha comenzado con buen pie esta temporada. El portugués suma dos goles y dos asistencias en las cuatro primeras jornadas de la Saudi Pro League, unos números que invitan al optimismo después de una temporada pasada en la que recuperó su mejor versión y terminó con 20 goles y 14 asistencias en liga (26 goles y 19 asistencias entre todas las competiciones). Fue, sin duda, un curso muy positivo para el atacante, que encontró en Arabia Saudí la regularidad y la confianza que había buscado durante sus últimos años en Europa. Ahora queda por ver si es capaz de mantener ese nivel...