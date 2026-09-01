El enésimo renacer de Lenglet: golazo y triunfo con el Benfica

Clément Lenglet vuelve a encontrar motivos para sonreír. El central francés fue protagonista este lunes en el triunfo del Benfica ante el Estoril Praia (2-1), en la cuarta jornada de la Liga de Portugal, al marcar uno de los goles de su equipo con un espectacular disparo que terminó siendo decisivo para que las 'águilas' sumaran los tres puntos.

El defensor de pasado en el Barça, propiedad del Atlético de Madrid y cedido esta temporada al conjunto lisboeta, volvió a demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer después de varios años en los que su carrera ha atravesado diferentes etapas, todas intentando reencontrar ese nivel que le llevó a fichar por el cuadro blaugrana.

Lenglet el día de su presentación / SLB

El conjunto local encontró el camino hacia el gol poco antes del descanso. En el minuto 40, Vangelis Pavlidis fue el más rápido en aprovechar un balón suelto dentro del área para batir a Joel Robles. El guardameta madrileño, uno de los cuatro españoles presentes en el once del Estoril, mantuvo con vida a los visitantes durante buena parte del encuentro gracias a varias intervenciones de mérito.

Sin embargo, nada pudo hacer en la segunda mitad ante el golpeo de Lenglet. En el minuto 51, el francés apareció para ampliar la ventaja del Benfica con un potente lanzamiento que acabó en el fondo de la red. Un auténtico golazo que permitió al central celebrar una de sus actuaciones más destacadas desde su llegada a Portugal y que terminó teniendo un enorme peso en el desenlace del encuentro.

Lenglet atraviesa así otro capítulo de resurgimiento en su carrera. Tras su salida del fútbol español rumbo al Atlético de Madrid y diferentes movimientos en los últimos cursos, el zaguero busca recuperar estabilidad y protagonismo. Su inicio en el Benfica le está permitiendo volver a sentirse importante sobre el terreno de juego.

El Estoril no bajó los brazos y consiguió devolver la incertidumbre al marcador en el tramo final. En el minuto 81, Yanis Begraoui recortó distancias con un remate con efecto que superó al guardameta del Benfica y abrió un último escenario de tensión.

Los visitantes se lanzaron entonces en busca del empate, pero el Benfica resistió durante los minutos finales y protegió su ventaja hasta el pitido definitivo. El 2-1 permitió a las 'águilas' quedarse con una victoria trabajada y, especialmente, con una nueva actuación ilusionante de Lenglet.

El encuentro también dejó el estreno de João Palhinha con el Benfica. El internacional portugués, uno de los fichajes destacados del conjunto 'benfiquista', tuvo sus primeros minutos después de entrar al terreno de juego durante la primera parte para sustituir al argentino Enzo Barrenechea, que tuvo que abandonar el partido por lesión.