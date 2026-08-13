Enésimo giro de guion en el caso Memphis: ¡Corinthians podría dar marcha atrás!

Enésimo giro de guion en el caso de Memphis Depay y el Corinthians. Un breve F5: el 'Timão' llevaba semanas hablando con el neerlandés para renovar su contrato, pero este martes decidió cerrarle la puerta en la cara y anunció públicamente que no iba a ampliar su contrato.

Osmar Stabile, presidente del club, tenía la última palabra y se escudó en las altas pretensiones del jugador y la precaria situación económica de la entidad para no contar con el ex del Barça. Una decisión que enfureció a Memphis y a la afición, que quería la continuidad del delantero.

Memphis Depay celebra el gol que dio la Copa do Brasil al Corinthians / Andre Coelho

Ante esta tesitura, Memphis mostró su descontento de manera pública: "Estoy muy decepcionado de que Corinthians no haya cumplido el acuerdo de ampliar mi contrato por dos años. Esta ampliación fue acordada expresamente tanto con el presidente como con el departamento deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas han decidido incumplir este acuerdo", escribió en su cuenta de 'X'. Un mensaje que escaló de tono con la información que publicó 'ge.globo': Memphis estaría dispuesto a acudir ante la FIFA para solucionar el asunto.

¿Y qué ha sucedido ahora? Que Corinthians podría dar marcha atrás. Según 'MeuTimao', el club está planteando reabrir las negociaciones con Memphis Depay tras la presión recibida por parte de la afición y el miedo a una posible batalla legal con el jugador, que exige algo más de 5 millones de euros.

Memphis Depay es la estrella del Corinthians / Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Además, los patrocinadores del club habrían amenazado al club con suspender sus acuerdos si él se va. Incluso una marca estaría dispuesta a abonar un millón de dólares extra si se acaba quedando.

El culebrón está más que servido y, aunque en Brasil están en plena temporada, también tendrán su dosis de rumores y lío veraniego. Habrá que estar atento a cómo avanza el caso Memphis.