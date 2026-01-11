Endrick sorprende en Francia marcando en su debut: "Es un rinoceronte, tiene piernas de toro"

Endrick tuvo que salir del Real Madrid en busca de minutos. El brasileño, a sus 19 años y con poca continuidad en el Santiago Bernabéu, eligió el Olympique de Lyon de la Ligue 1 francesa para volver a encontrar sensaciones y poder convencer, por fin, a Xabi Alonso y a Florentino Pérez.

El conjunto merengue ya se fijó en él desde pequeño. Con 1,73 cm, su perfil de delantero físico e intenso destacó desde sus primeros partidos como profesional en el Palmeiras, y también ha sorprendido entre la afición francesa.

En su primer partido con 'Les Gones', Endrick no tardó mucho en marcar diferencias. Con el '9' en la espalda, debutó como titular y 'mojó' antes del descanso en el partido de la Copa de Francia ante el Lille en el Estadio Pierre-Mauroy. Tras un centro semiraso y un tímido toque de Benjamin André, apareció en el segundo palo y definió al primer toque con un disparo lateral para marcar su primer tanto en el país galo. Antes, en el minuto 4, el extremo encontró desde la frontal del área un potentísimo disparo con la izquierda que no pudo controlar el portero del Lille, Arnaud Bodart, y acabó en el palo.

El gol de Endrick fue el 1-2 en el marcador que ponía de nuevo a los de Paulo Fonseca por delante en el partido tras el gol inicial de Moreira antes del primer minuto de juego.

El resultado fue suficiente para llevar a su equipo a la próxima ronda de la 'Coupe de France', al mismo tiempo que el Real Madrid perdía la Supercopa de España ante el FC Barcelona en Arabia Saudí con un fol de diferencia (3-2).

"Tiene un disparo preciso y muy interesante. Técnicamente, es notable, pero no diría que es excelente", decía tras su fichaje Carlos Forjanes de 'AS' en un análisis de su juego para 'Ouest-France'. "Tiene piernas de toro. Cuando tiene espacio, es como un rinoceronte. Es muy, muy potente, no se acobarda, quiere dejar huella”.

De momento, ha tardado solo un partido en hacerlo en la Ligue 1.