Endrick, el rey del 'parque' de los príncipes

Un PSG en semifinales de una Champions de la que es el vigente campeón. Un PSG líder de una Ligue 1 que sigue teniendo muy de cara. Un PSG eufórico con más de medio equipo habitualmente titular en el once ante el Olympique de Lyon. Nada de ello asustó a Endrick este domingo, que amargó de lo lindo al Luis Enrique más radiante de la temporada.

Porque venía el cuadro parisino de derrotar al Liverpool en Anfield para certificar su presencia entre los cuatro mejores de Europa, donde se medirá próximamente al Bayern Múnich. Pero de vuelta a la competición doméstica, el PSG sigue sin dar el mazazo definitivo y el Lens logró recortarle dos puntos para situarse a uno del liderato (con un partido más, eso sí). Y todo ello por culpa de Endrick.

El delantero cedido por el Real Madrid quiso acaparar todo el protagonismo y se confirmó en el Parque de los Príncipes como un delantero capaz de ser importante en su futuro regreso al conjunto blanco. Seis minutos le bastaron para silenciar la capital francesa, lo que tardó en abrir la lata para el Olympique de Lyon.

Endrick hizo buena una mala entrega de su compañero Afonso Moreira: aprovechó su potencia para ganarle la espalda a Willian Pacho pese a la evidente diferencia de estatura, se anticipó al central ecuatoriano y, con poco ángulo, se sacó un cañonazo con la zurda al palo corto que tocó la madera y ante el que nada pudo hacer el ruso Safonov.

Y doce minutos después se intercambiaron los papeles en el 0-2. En un contragolpe del Lyon, Endrick vio el desmarque de Afonso Moreira y, desde su propio campo de volea y tras ganarle el duelo a Vitinha, el brasileño dejó solo al portugués para que batiese en el mano a mano al portero del PSG.

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Con eso le bastó al Lyon para tumbar al líder y ascender a la tercera plaza de la Ligue 1, que le evitaría disputar la fase previa de la Liga de Campeones. Ya con Dembélé y compañía sobre el verde, recortó distancias el PSG, por medio de Kvaratskhelia y asistido por un Fabián Ruiz que se convirtió en la única nota positiva para Luis Enrique. El internacional español se vistió de corto tres meses después y lo hizo con el traje de asistente.